Alzira remporte la victoire contre Hercule avec une victoire (4-0)

26/09/2021 à 20h35 CEST

Les Alzira il a battu le Hercule lors de la dernière réunion tenue au Luis Suñer Picó, qui s’est terminé sur un score de 4-0. Les Alzira Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre lui Aîné et avec une séquence de trois nuls consécutifs dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hercule a remporté le Mar Menor dans sa rivalité par 2-1 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le FC interurbain par 1-2. Avec ce résultat, l’ensemble d’Alciréen est septième, tandis que le Hercule il est sixième après la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La seconde moitié de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Alzira, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Sésé à la minute 53. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale à 70 minutes au moyen d’un but de Saenz. Plus tard, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un but de Beli à la 77e minute qui lui a laissé un 3-0 Alzira. L’équipe d’Alcireño a rejoint à nouveau, prenant ses distances en établissant 4-0 grâce à un autre but de Saenz, qui a ainsi réalisé un doublé à la 81e minute, clôturant ainsi le match sur le score final de 4-0.

L’entraîneur de la Alzira a donné accès à Côté, Saenz, Abel, Acacia et Ferme pour Selfa, Nierga, Garcia, Sésé et Beli, Pendant ce temps, il Hercule a donné le feu vert à Jésus Fernandez, Châtain, Aketxe et Belima, qui est venu remplacer Elliot Gomez, Sanchez, Raul et Chuli.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de cinq cartes ont été présentées. Par le Alzira l’arbitre sanctionné de jaune pour Garcia, tandis que l’équipe d’Alicante a réprimandé Chuli et Aketxe et avec du rouge à Aketxe (2 jaune) et López.

En ce moment, le Alzira il reste six points et le Hercule avec sept points.

Le lendemain, l’équipe de Dani Ponz l’affrontera Real Murcie, Pendant ce temps, il Hercule de Sergio Mora sera mesuré contre lui Socuellamos.

Fiche techniqueAlzira :Florek, Soler, Kaiser, Garcia (Abel, min.46), Estacio, Sesé (Zarzo, min.71), Beli (Cortijo, min.82), Marenyà, Selfa (Side, min.19), Chema Moreno et Nierga (Saenz, min.46)Hercule:López, Jiménez, Sergi Molina, Álex Martínez, Ruiz, Bikoro, Sandro Toscano, Raúl (Aketxe, min.71), Elliot Gómez (Jesús Fernández, min.19), Sánchez (Moreno, min.55) et Chuli (Belima, au moins 71)Stade:Luis Suñer PicóButs:Sesé (1-0, min. 53), Saenz (2-0, min. 70), Beli (3-0, min. 77) et Saenz (4-0, min. 81)