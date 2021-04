Alzira remporte une courte victoire contre CF Intercity (1-2)

24/04/2021 à 22:05 CEST

le Alzira a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Intercity ce samedi dans le Poliesportiu de Sant Joan. le CF Intercity Il est venu au jeu dans une humeur dynamique après avoir remporté une victoire 1-2 sur le Tige. Du côté des visiteurs, le Alzira il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Eldense à la maison et le Elche Ilicitano à domicile, par 2-1 et 1-2 respectivement. Grâce à ce résultat, l’équipe d’Alcireño est deuxième, tandis que le Intercity Il est troisième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe d’Alicante, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le tableau de bord grâce au succès de Piquier à 64 minutes. Cependant, le Alzira a réussi l’égalité grâce à un objectif de Abel à la 72e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe d’Alcireño a augmenté, ce qui a inversé la tendance au tableau de bord, réalisant 1-2 avec un kaiser peu avant la fin, plus précisément en 89, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le CF Intercity a sauté du banc Piquier, Heredia, Fruit, égéen Oui Victor Banegas remplacer Jordan, Martin Bellotti, Écuyer, Peine Oui David Torres, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Gomis, Jorge Joaquin, Santi, Muñoz Oui Lidon, qui a sauté sur le terrain pour Jordi Mendez, Mauro, Blasco, Boix Oui Abel.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de José Garcia, Alvaro Perez Oui Marc par le Intercity déjà Mauro Oui Boix par l’équipe d’Alcireño.

Avec ce résultat, le Intercity reste avec 42 points et le Alzira obtient 48 points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a disputé le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le À. Saguntino, Pendant ce temps, il Alzira jouera contre lui Elche Ilicitano.

Fiche techniqueCF Intercity:Manu Herrera, Marc, Jose García, Peña (Egea, min.87), Álvaro Pérez, Juanma Ortiz, Martín Bellotti (Heredia, min.78), Escudero (Fruit, min.78), Nuñez, David Torres (Víctor Banegas, min.87) et Jordan (Piquero, min.58)Alzira:Florek, Soler, Kaiser, Abel (Lidón, min 85), Jordi Méndez (Gomis, min 11), Boix (Muñoz, min 85), Quintana, Beli, Blasco (Santi, min 65), Mauro (Jorge Joaquin, min 65) et SaenzStade:Poliesportiu de Sant JoanButs:Piquero (1-0, min. 64), Abel (1-1, min. 72) et Kaiser (1-2, min. 89)