AM s’est opposé aux changements de plancher, a fait d’autres propositions

Aston Martin savait dès le début des pourparlers de l’année dernière que couper un morceau du plancher nuirait le plus aux voitures à faible râteau et a proposé d’autres solutions.

Les équipes de Formule 1 ont voté sept contre trois pour changer les planchers.

Avant le championnat de cette année, les équipes de Formule 1 ont voté pour apporter quelques modifications aux voitures afin de réduire les appuis avec l’intention de continuer avec les pneus Pirelli de l’année dernière pour une troisième saison.

Plus tard, cependant, Pirelli a changé la construction de ses pneus, sortant des pneus plus durables pour la saison 2021 et annulant efficacement les raisons de vouloir réduire l’appui.

Cependant, les règles d’appuis, qui comprenaient la coupe d’un morceau de plancher juste devant les pneus arrière, étaient déjà gravées dans la pierre.

Aston Martin et Mercedes, les deux équipes à faible rake de Formule 1, ont été les plus touchées.

Le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré qu’il savait que cela se produisait et qu’il avait proposé des solutions alternatives pour réduire les appuis.

«Oui, nous l’avons fait», a-t-il déclaré aux médias lorsqu’on lui a demandé s’il s’était opposé aux modifications des règles de 2021.

«Nous nous sommes opposés au fait qu’ils étaient plus favorables aux voitures à râteau élevé en fait et nous nous sommes opposés à cela et avons ensuite proposé d’autres réglementations qui seraient plus égales.

«Le vote au Comité consultatif technique n’est qu’indicatif et il était de sept contre trois à l’époque.

«Trois équipes ont voté contre le groupe de travail technique, mais le groupe de travail technique a été un vote indicatif. Le groupe de travail technique n’a de toute façon pas le droit de vote.

«Ce n’était qu’une indication, mais cela a été fait pour des raisons de sécurité de toute façon. C’est juste pour le compte rendu.

Il a ajouté: «Il y avait d’autres suggestions qui ont été proposées et pas par nous mais au début et je vais vous donner l’exemple de réduire la taille de l’aile arrière et qui aurait affecté tout le monde de la même manière, mais cela n’a pas été choisi.

Parez-vous dans le vert Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Szafnauer affirme que les résultats de cette année, tant pour Aston Martin que pour Mercedes, sont la preuve que les voitures à faible râteau souffrent le plus.

«Nous avons la capacité en interne, à la fois par le biais de CFD et de tunnels, ainsi que de l’expérience des deux, d’examiner les changements et de déterminer s’ils sont plus préjudiciables à une philosophie que l’autre. , qui est exactement ce que nous avons soulevé en août de l’année dernière et nous avons, je pense, prouvé que nous avions raison », a-t-il déclaré.

Et pour ce qui est de ne pas montrer statistiquement cela, si vous regardez simplement la dernière course, sans les arrêts aux stands pour Mercedes, par exemple, je pense que Lewis avait 34 secondes d’avance sur Max à Portimao de l’année dernière et s’ils n’avaient pas fait les arrêts aux stands à la fin pour essayer d’obtenir le tour le plus rapide. Je pense que cette année, il a fallu quatre secondes.

«Ils ont donc perdu 30 secondes en une course contre un Red Bull. Et nous aussi. Si vous regardez notre époque, là où nous avons terminé, nous étions nous aussi à environ 30 secondes de retard par rapport à l’an dernier. Regardez les trois premières courses. Regardez les résultats des qualifications et des courses. »

Aston Martin continue de discuter avec la FIA d’une solution possible, ou du moins de comprendre comment un changement de règle qui affecte tellement plus la philosophie d’une voiture que l’autre a vu le jour.

«Nous avons eu de bonnes discussions avec la FIA pour comprendre le processus et comment nous en sommes arrivés là où nous sommes arrivés», a-t-il déclaré. «Les discussions sont presque terminées. Je pense que nous avons bien progressé pour comprendre ce qui s’est passé. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.