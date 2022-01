Amad Diallo de Manchester United s’apprête à partir en prêt en janvier – Man United News And Transfer News

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, n’aurait pas Amad Diallo dans ses plans pour le reste de la saison.

Jonathan Shrager affirme que des sources lui ont dit que l’Ivoirien pourrait être envoyé en prêt en janvier.

On me dit que Rangnick a informé Amad qu’il n’était pas dans ses plans pour cette saison, ils essaieront donc un prêt en janvier. – Jonathan Shrager (@JonathanShrager) 4 janvier 2022

Diallo n’a fait que trois apparitions jusqu’à présent cette saison et a du mal à percer dans la première équipe de United.

Rangnick a une pléthore d’options parmi lesquelles choisir en attaque, et avec des jeux qui deviennent denses et rapides, il est incapable de couper et de changer les systèmes pour s’adapter à différents joueurs.

Diallo est un talent particulier et au cours des quelques matchs auxquels il a joué, les fans ont été impressionnés par ses capacités avec le ballon.

Le joueur de 19 ans est l’un des rares attaquants que United possède techniquement.

United a signé Diallo d’Atalanta pour 19 millions de livres sterling avec 18,2 millions de livres supplémentaires supplémentaires. À l’époque, il était l’un des espoirs les plus prometteurs d’Europe.

Fabrizio Romano l’a même qualifié de l’un des meilleurs talents d’Italie.

Il a été utilisé avec parcimonie sous Ole Gunnar Solskjaer et beaucoup pensaient qu’un prêt serait idéal.

Le joueur de 19 ans devait rejoindre Feyenoord l’été dernier, mais le transfert a échoué en raison d’une blessure.

Le prêt d’Amad Diallo à Feyenoord s’est définitivement effondré à cause de sa blessure lors de la dernière séance d’entraînement. C’est une blessure musculaire – il devrait donc rester à Man United après les soins médicaux et le voyage prévu avec Feyenoord. 🔴🚫 #MUFC https://t.co/6Ld8js3qf6 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 août 2021

Diallo est encore très jeune et a le potentiel pour être un joueur de haut niveau. Ce serait formidable pour son développement de trouver du temps de jeu dans un autre club. Il peut grandir physiquement et mentalement et revenir prêt à faire sa marque à Old Trafford.