Amad Diallo et Marcus Rashford reprennent l’entraînement pour la première fois cette saison – Man United News And Transfer News

Les ailiers de Manchester United Marcus Rashford et Amad Diallo sont tous deux de retour à l’entraînement après une longue période.

Les deux joueurs n’ont pas joué pour le club cette saison après que des blessures distinctes les aient exclus jusqu’à présent.

Rashford est absent depuis la finale des Championnats d’Europe après avoir décidé de se faire opérer de l’épaule quelques semaines après la fin de la compétition.

Cependant, Amad a été blessé dans les derniers jours de la fenêtre de transfert alors qu’on s’attendait à ce qu’il parte en prêt.

Amad a également participé à une compétition internationale cette saison mettant en vedette pour sa nation la Côte d’Ivoire aux Jeux olympiques d’été.

Peu de temps après son retour de la compétition, il s’est reposé pendant quelques semaines, manquant la finale amicale contre Everton et les trois premiers matchs de la saison.

Puis, dans les derniers jours de la fenêtre de transfert, vers la fin août, il a subi une blessure à la cuisse, ce qui signifie qu’il a raté jusqu’à huit semaines et n’a pas pu terminer son examen médical pour son transfert de prêt à Feyenoord.

Dans un tweet de Simon Peach, Man United a confirmé qu’Amad et Rashford avaient repris l’entraînement après un certain temps d’arrêt.

#MUFC a confirmé que Luke Shaw et Harry Maguire étaient absents de l’entraînement ce matin. Amad Diallo et Marcus Rashford ont travaillé loin du groupe principal – Simon Peach (@SimonPeach) 28 septembre 2021

On pense qu’ils ne s’entraînent pas avec le groupe principal, mais qu’ils s’entraînent seuls alors qu’ils franchissent le pas pour revenir à une pleine forme.

On s’attend à ce que les deux joueurs reprennent l’entraînement complet dans les semaines à venir, avec un certain temps en octobre, le mois le plus probable où les fans les reverront sur le terrain.

Ce sera une nouvelle excitante pour les fans de United après quelques défaites difficiles au cours des deux dernières semaines.

De plus, il y aura quelques mois difficiles au cours de l’hiver, c’est donc le moment idéal pour que l’un des prolifiques buteurs de l’équipe revienne à temps.