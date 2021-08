Amad Diallo: la star de Manchester United envisage ses options de prêt – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Amad Diallo, sera prêtée, avec une multitude de clubs intéressés par lui selon le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Le jeune Ivoirien est arrivé plus tôt dans l’année en janvier et a impressionné les fans par les petites minutes qu’il a reçues.

United a réussi à obtenir la signature de Jadon Sancho cet été, ce qui a amené beaucoup à se demander ce que cela signifie pour le rôle d’Amad cette saison.

Il semble qu’Ole Gunnar Solskjaer ait pris la décision de faire passer le développement de l’ancien homme d’Atalanta avant le besoin de profondeur d’équipe, bien que ce soit une décision avec laquelle beaucoup seraient d’accord.

Le besoin d’Amad de minutes régulières est évident et il reviendrait certainement un meilleur joueur que lorsqu’il est parti.

🗞️ Amad sera prêté. Il a une proposition de Bâle, mais aussi des clubs de Premier League comme Crystal Palace, Sheffield United et bien d’autres sont intéressés. Amad veut le football de Premier League et décidera de la prochaine étape dans les prochains jours. [@FabrizioRomano, @podcastherewego] – UtdDistrict (@UtdDistrict) 17 août 2021

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois le point de vue de Fabrizio sur l’avenir d’Amad, bien que la différence ici soit un langage plus fort et une déclaration plus définitive sur ce qu’il veut.

Une décision de Premier League est sans doute la meilleure à long terme car elle lui permet de s’habituer à son nouvel environnement.

Amad a récemment expliqué ce que c’était que de reprendre l’entraînement et selon le site officiel du club, il a déclaré : « C’est incroyable pour moi de m’entraîner avec des joueurs comme nous l’avons fait, de voir Bruno et Paul de près, c’est vraiment excitant. En tant que jeune joueur, vous pouvez apprendre beaucoup d’eux et ils vous aident également sur le terrain.

“[The new players] sont de grands joueurs, des gars formidables, et je suis vraiment heureux de m’entraîner avec eux. C’est important pour moi de m’entraîner avec eux et d’apprendre d’eux.

Les fans peuvent facilement dire ce que Solskjaer voit chez Amad et pourquoi il a décidé de le signer, il n’est donc pas difficile de vouloir s’assurer qu’il emprunte le meilleur chemin pour son développement.

Dans un monde idéal, il resterait à United et aurait beaucoup de minutes, mais la compétition qui l’attend est trop féroce.