Amad Diallo: L’ailier de Manchester United ne devrait pas rejoindre Birmingham City en prêt

L’ailier de Manchester United, Amad Diallo, ne devrait pas rejoindre le club de championnat de Birmingham City en prêt ce mois-ci, mais devrait toujours quitter Old Trafford pour approfondir son expérience du football en équipe première.

Selon Fabrizio Romano, quatre clubs sont toujours en négociations avec Manchester United au sujet d’Amad, dont l’équipe néerlandaise d’Eredivisie Feyenoord, qui s’intéresse de longue date au joueur. Cependant, la préférence du joueur est de rester au Royaume-Uni s’il quitte les Diables rouges en prêt.

Amad Diallo : le transfert de prêt de l’ailier de Manchester United à Birmingham devrait s’effondrer

L’accord n’est pas conclu malgré d’autres pourparlers

À première vue, un transfert de prêt pour emmener Amad de Manchester United à Birmingham semble logique pour toutes les parties impliquées. Le joueur de 19 ans n’est pas en tête de la file d’attente dans une équipe d’attaquants bondée à Old Trafford, et pourrait se voir offrir un football régulier en équipe première du côté de Lee Bowyer.

De plus, Amad pourrait fournir le genre d’étincelle nécessaire pour amener Birmingham plus haut que sa 18e place au classement du championnat. L’international ivoirien est très apprécié à Manchester United et a marqué son premier but pour le club d’Old Trafford de manière accrocheuse lors d’un match de Ligue Europa contre l’AC Milan la saison dernière.

À ce jour, Amad a disputé 9 matches avec l’équipe première de Manchester United, étant arrivé au club de l’Atalanta en Serie A en janvier 2021.

Ralf Ragnick ne s’attend pas à des arrivées en janvier à Old Trafford

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Ragnick, a été interrogé à plusieurs reprises lors de conférences de presse s’il prévoyait de signer dans la fenêtre de transfert actuelle pour aider le club à améliorer sa position décevante de septième place en championnat.

Cependant, Ragnick, qui a remplacé Ole Gunnar Solskjaer dans la pirogue d’Old Trafford en novembre, a déclaré que sa mission était de travailler avec les joueurs dont il disposait déjà. L’Allemand estime que son effectif en équipe première est déjà suffisamment important, au point que plusieurs joueurs marginaux sont mécontents de leur manque de temps de jeu.

Abordant les problèmes de son équipe, Ragnick a déclaré: «Nous avons une grande équipe. Si vous avez autant de joueurs et que seulement 10 joueurs de champ peuvent jouer, et trois étant des remplaçants, alors vous avez un bon nombre de joueurs qui ne jouent pas ou qui ne font même pas partie de l’équipe. Ces joueurs sont mécontents de la situation. C’est évident. Il est clair.

«Nous avons également des joueurs dont les contrats expirent en été et peut-être aussi un ou deux qui veulent partir même s’ils sont sous contrat.

« Il s’agit des joueurs qui gèrent cette situation de manière professionnelle. Autant que je sache, jusqu’à présent, les joueurs l’ont fait. Si je me rends compte que ce n’est pas le cas, je m’adresserai directement aux joueurs.

Manchester United affrontera Aston Villa en FA Cup le lundi 10 janvier.

Photo principale Intégrer de .