Amad Diallo: Manchester United envisage des options de prêt pour l’ailier ivoirien – Man United News And Transfer News

Manchester United aurait l’intention d’envoyer Amad Diallo en prêt.

Selon Manchester Evening News, Sheffield United souhaite conclure un accord pour l’adolescent.

United, cependant, est prudent pour Amad de passer au championnat car ils veulent garantir du temps de jeu pour le joueur de 19 ans.

Sheffield United est actuellement deuxième depuis le bas, après avoir pris un point lors de ses quatre premiers matches.

Amad a terminé son transfert de 37 millions de livres sterling à United depuis Atalanta en janvier, mais il n’a commencé que deux fois. Il a marqué le but crucial pour Man Utd lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre l’AC Milan.

Le joueur de 19 ans a raté l’intégralité de la pré-saison pour représenter la Côte d’Ivoire aux Jeux olympiques.

Amad a récemment changé son numéro de maillot de 19 à 16, Raphael Varane prenant son ancienne place dans l’équipe.

Le no 16 est un maillot emblématique de l’histoire de United et a été porté par de nombreuses légendes du club, dont Roy Keane et l’actuel entraîneur de l’équipe première Michael Carrick.

Amad a exprimé sa joie de recevoir le numéro : “Quand on m’a dit que je recevais le maillot numéro 16, j’étais heureux parce que je sais que Michael Carrick avait déjà porté ce maillot pendant longtemps, et c’est donc un numéro porté par un légende du club.

“Je dois respecter le numéro et les joueurs qui l’ont porté avant moi.”

Ole Gunnar Solskjaer serait indécis quant à l’avenir d’Amad. Dans une interview avec le club, il a déclaré : « Avec Amad, je dois dire qu’il se débrouille vraiment très bien à l’entraînement.

« Il est revenu un peu plus tard après les Jeux olympiques, nous avons eu besoin de temps pour le faire revenir, et maintenant il a l’air vraiment bien, donc je ne serais pas surpris qu’il reste.

“Ce doit être le bon prêt, le bon coup, le bon club, la bonne façon de jouer pour tous nos jeunes qui veulent y aller.”