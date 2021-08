Amad Diallo se rapproche du transfert de prêt de Feyenoord

in

L’attaquant de Manchester United Amad Diallo se rapproche d’un prêt à l’équipe d’Eredivisie Feyenoord, selon Fabrizio Romano.

Le joueur de 19 ans a accepté un transfert aux Red Devils l’été dernier, mais est resté avec l’Atalanta jusqu’en janvier 2021 avant de finalement déménager à Old Trafford.

Les opportunités en équipe première semblant limitées cette saison, il semble prêt à partir en prêt et à acquérir une expérience précieuse.

Ensemble Amad Diallo pour Prêt Feyenoord

Manchester United et Feyenoord parviennent à un accord

Fabrizio Romano rapporte que Manchester United a trouvé un accord avec Feyenoord pour envoyer Amad Diallo en prêt jusqu’en juin 2022.

L’accord sera signé et annoncé une fois que le joueur aura donné son feu vert définitif.

Feyenoord a remporté ses deux matchs ce trimestre et occupe la deuxième place de l’Eredivisie, derrière le PSV Eindhoven, qui au moment de la rédaction de cet article avait joué un match de plus.

Une expérience bien nécessaire pour Amad Diallo

Amad Diallo n’a eu qu’un petit avant-goût du football senior. Même avant son arrivée à Manchester United, il n’a disputé que quatre matches de championnat senior avec l’Atalanta en Italie, totalisant seulement 37 minutes, cependant, il a réussi à marquer lors de ses débuts contre l’Udinese.

Laurie Whitwell de l’Athletic a rapporté que son manque d’expérience était un facteur dans le refus de certains clubs de Premier League de le prendre en prêt. Ces clubs ont vu la signature comme un pari potentiel avec seulement deux créneaux de prêt nationaux à leur disposition et peu de preuves de son adéquation au football anglais.

Vers la fin de la saison 2020/21, United l’a lancé dans une défaite 2-1 contre Leicester City et lors du dernier match de la saison, une victoire 2-1 sur Wolverhampton Wanderers.

Amad Diallo est un talent qui possède beaucoup de potentiel mais les clubs de Premier League ont raison d’avoir des réserves avec si peu de preuves au niveau senior.

Cependant, s’il rejoint Feyenoord, il obtiendra la plate-forme pour se montrer comme un vrai talent dans une ligue qui en est pleine.

Il aura également l’opportunité de travailler avec l’ancien attaquant de Manchester United Robin van Persie, qui est entraîneur du club néerlandais pour lequel il a joué deux fois.

L’homme de Manchester United qui a marqué un beau but contre l’AC Milan en Ligue Europa a déjà représenté et marqué pour la Côte d’Ivoire au niveau international – un but sur coup franc contre le Burkina Faso.

Il est également allé aux Jeux olympiques cet été, participant à quatre matchs, dont des matchs nuls avec les futurs vainqueurs, le Brésil et l’Allemagne en phase de groupes. Diallo a aidé contre l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture et a déclaré qu’il aimerait rejouer aux Jeux olympiques à l’avenir.

Ole Gunnar Solskjaer confirme son intention de prêter Amad Diallo

Ole Gunnar Solskjaer a récemment déclaré aux médias du club son intention de prêter Amad Diallo cette saison, révélant même qu’ils avaient un accord avec une équipe anonyme, il a déclaré: “Oui, je le veux (attendez-vous à ce qu’il parte en prêt). Ce n’est pas signé à 100 % mais nous sommes d’accord. Je n’ai pas encore besoin de dire de quelle équipe il s’agit, mais nous avons trouvé un endroit qui enthousiasme Amad et qui nous passionne.

Si le transfert est finalisé, Amad Diallo sera l’un des nombreux joueurs de Manchester United prêtés cette saison, dont Axel Tuanzebe, Brandon Williams et James Garner.

