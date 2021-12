Amadou Haidara admet son respect pour Ralf Rangnick et son amour pour Manchester United – Man United News And Transfer News

La cible du transfert de Manchester United, Amadou Haidara, a attisé les spéculations autour d’un déménagement en janvier à Old Trafford avec de nouveaux commentaires.

Il a été largement rapporté que la star du RB Leipzig était l’une des premières cibles de l’entraîneur par intérim Ralf Rangnick, ayant travaillé avec le joueur du RB Leipzig.

Et l’ancien président-directeur général de la Bundesliga, Oliver Mintzlaff, a également admis récemment qu’il savait que Rangnick était un fervent admirateur de l’international malien.

Les propres commentaires du joueur pourraient être considérés comme un appel « venez me chercher » et sont venus aujourd’hui dans une interview avec le point de vente allemand Sport bild (édition papier).

« Tout le monde avait une équipe préférée dans son enfance. Le mien était United. J’étais un grand fan de Cristiano Ronaldo, j’aimais Paul Scholes, Patrice Evra, Edwin van der Sar, Anderson », a déclaré Haidara.

« Mais si vous voulez me parler maintenant de rumeurs : je suis à Leipzig et je me sens bien.

‘Ralf [Rangnick] a joué un très grand rôle dans ma carrière.

« Il ne faut pas oublier : quand Leipzig a voulu me signer, je me suis déchiré le ligament croisé.

«Mais Ralf a dit que je devrais venir de toute façon.

«Je lui suis très reconnaissant car il me voulait vraiment et m’a fait confiance en tant qu’entraîneur à Leipzig.

Les paroles de Haidara seront de la musique aux oreilles des fans de Manchester United qui espèrent que le club ajoutera un autre milieu de terrain défensif à la liste en janvier.

Le joueur de 23 ans aurait une clause de rachat de 33 millions de livres sterling, ce qui représente un excellent rapport qualité-prix, même sur le marché actuel.

Avec Leipzig tentant de renégocier son contrat pour augmenter ou supprimer complètement la clause, une décision de janvier pourrait devenir nécessaire pour United s’ils veulent sécuriser ses services à ce prix d’aubaine.