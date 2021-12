Amadou Haidara: Ralf Rangnick évalue le transfert bon marché de Manchester United – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, envisagerait de faire venir Amadou Haidara du RB Leipzig dans la fenêtre de transfert d’hiver.

Le manager de transition semble déjà être à la recherche de moyens d’améliorer la récolte actuelle de joueurs.

Selon The Times, Rangnick envisage l’option de signer Haidara, United étant prêt à lui donner un budget pour la fenêtre de transfert de janvier.

Il est entendu que le jeune milieu de terrain a une clause libératoire de 33 millions de livres sterling et il pourrait donc être relativement facile de l’éloigner du RB Leipzig.

De nombreux fans ont estimé que l’échec d’Ole Gunnar Solskjaer à faire venir un milieu de terrain central cet été s’était avéré coûteux et aurait pu être une partie de sa chute.

United a eu du mal à garder les draps propres cette saison malgré un dos quatre composé d’Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Raphael Varane et Luke Shaw.

Sans oublier que la défense était souvent protégée par un partenariat de milieu de terrain entre Fred et Scott McTominay.

D’une manière ou d’une autre, les Diables rouges ont été systématiquement tranchés facilement, quels que soient leurs adversaires, et cela a finalement signifié que Solskjaer a perdu son emploi.

Rangnick espère que ses propres tactiques, aidées par l’arrivée potentielle de Haidara, consolideront Old Trafford et maintiendront les adversaires à l’écart de manière plus cohérente.

Il y a un argument à faire valoir qu’aucun des milieux de terrain actuels de Manchester United n’est un milieu de terrain défensif naturel autre que Nemanja Matic.

McTominay et Fred semblent exceller lorsqu’on leur confie des rôles de box à box, tandis que Donny van de Beek est naturellement plus impressionnant plus loin.

On dit que Haidara est capable de s’asseoir au milieu de terrain et cela devrait donc donner plus de solidité au onze de départ de United.