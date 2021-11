Amagi annonce un partenariat avec Xiaomi

Amagi fournit une suite complète de solutions pour la création, la distribution et la monétisation de contenu.

Amagi, un nom mondial de la technologie SaaS basée sur le cloud pour la diffusion et la télévision connectée, a annoncé mardi s’être associé à la marque mondiale de smartphones Xiaomi, pour gérer et monétiser leurs offres de télévision linéaire et de vidéo à la demande sur leurs appareils mobiles et connectés. Consommateurs de télévision dans plusieurs pays. Le contenu ferait partie de l’application directe au consommateur de Xiaomi.

Xiaomi est une entreprise de fabrication d’électronique grand public et d’appareils intelligents avec des smartphones et du matériel intelligent connectés par une plate-forme IoT en son cœur. La société a également mis en place la plate-forme grand public AIoT (AI + IoT), avec 374 millions d’appareils intelligents connectés à sa plate-forme. Les produits Xiaomi sont présents dans plus de 100 pays à travers le monde.

Xiaomi a choisi Amagi comme partenaire pour la distribution linéaire de télévision et de vidéo à la demande, ainsi que pour les services de monétisation publicitaire. Amagi gérerait les flux de travail de plusieurs chaînes de télévision en streaming et d’autres actifs de vidéo à la demande pour Xiaomi à l’aide d’Amagi CONTENT PLUS, et leur permettrait de monétiser le contenu à l’aide d’Amagi THUNDERSTORM, la solution d’insertion publicitaire dynamique, ainsi que d’Amagi ADS PLUS, un solution de vente d’annonces virtuelles.

« Xiaomi est le leader incontesté de la technologie et de la distribution de smartphones et de téléviseurs intelligents en Asie. Nous sommes ravis de les voir s’aventurer dans l’écosystème de la télévision linéaire, en s’associant à des marques de contenu premium pour stimuler leur croissance et leurs revenus mondiaux. En tant que partenaire technologique, Amagi leur offre agilité et flexibilité dans des domaines clés de leurs opérations, les aidant à atteindre de nouveaux sommets rapidement et sans effort », a déclaré Srinivasan KA, co-fondateur d’Amagi.

Amagi fournit une suite complète de solutions pour la création, la distribution et la monétisation de contenu. La société dispose également d’un centre d’opérations de diffusion en nuage à la pointe de la technologie qui peut prendre en charge plus de 1 000 canaux linéaires en direct. Les clients d’Amagi incluent ABS-CBN, A+E Networks UK, beIN Sports, CuriosityStream, Discovery Networks, Fox Networks, Fremantle, NBCUniversal, Tastemade, Tegna, USA Today, Vice Media et Warner Media, entre autres.

