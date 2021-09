Amagi lève plus de 100 millions de dollars de financement auprès d’Accel et d’autres

La société prétend avoir plus de 800 chaînes sur sa plate-forme

Le fournisseur de technologie SaaS basé sur le cloud Amagi a annoncé avoir levé plus de 100 millions de dollars auprès d’Accel, d’Avataar Ventures, de Norwest Venture Partners et de l’investisseur existant Premji Invest. En outre, les fonds de capital-risque ont racheté les participations détenues par KKR, soutenu par Emerald Media et Mayfield Fund, tandis que Nadathur Holdings continue d’être un investisseur existant. « Amagi bénéficiera énormément de l’expérience collective d’Accel, d’Avataar, de Norwest et de Premji Invest pour développer rapidement notre activité et étendre notre présence mondiale », a déclaré Baskar Subramanian, co-fondateur et PDG d’Amagi.

« Leur compréhension approfondie des modèles SaaS B2B nous aidera à améliorer la valeur pour nos clients et partenaires. Cela favorisera davantage l’esprit d’entreprise chez nos employés, ce qui est essentiel pour développer et adopter de nouvelles technologies afin de résoudre des défis commerciaux complexes », a ajouté Subramanian.

Alors que d’importants fonds de capital-risque SaaS et une société de médias SaaS se réunissent dans le cadre de cette transaction, cette décision accélérera la dynamique du marché de la création, de la distribution et de la monétisation de contenu vidéo basé sur le cloud, d’une valeur de 50 milliards de dollars, a déclaré Amagi dans un communiqué. La société prétend avoir plus de 800 chaînes sur sa plate-forme et une distribution dans 40 pays.

Selon Shekhar Kirani, partenaire d’Accel, la technologie basée sur le cloud d’Amagi permet aux propriétaires de contenu d’atteindre un public plus large, de fournir un contenu personnalisé, d’attirer des annonceurs et de réduire les coûts d’exploitation. « Nous avons vu Amagi renforcer sa position de leader sur le marché des médias SaaS au cours des cinq dernières années en raison de son agilité, de sa technologie innovante et de son orientation client », a déclaré Atul Gupta, partenaire de Premji Invest.

De plus, la société affirme que ses revenus ont augmenté de 136% au cours de l’exercice clos le 21 mars. Elle a également enregistré une croissance de 44% en glissement annuel de nouveaux clients, y compris des marques telles que NBCUniversal, USA Today et ABS-CBN à venir. à bord.

« Alors que les entreprises de médias s’efforcent de maximiser leurs revenus et de rester rentables malgré l’évolution des préférences des consommateurs. Amagi a mesuré avec précision la direction de la transition de l’industrie il y a près d’une décennie et a réussi à commercialiser des solutions cloud pionnières pour répondre aux exigences en constante évolution des médias », a déclaré Nishant Rao, partenaire fondateur d’Avataar Ventures.

Amagi a déclaré qu’il permet d’économiser jusqu’à 40% sur les coûts d’exploitation par rapport aux modèles de livraison traditionnels. Bien qu’il permette aux clients de monétiser efficacement leurs bibliothèques de contenu avec ses lancements de nouveaux produits, il prétend avoir généré une croissance cinq à dix fois supérieure des impressions publicitaires pour certains de ses principaux clients.

« Au cours de mes 15 années chez Comcast, j’ai vu de nombreuses solutions multimédias innovantes, mais Amagi démocratise véritablement la création et la distribution de contenu vidéo. Amagi est à l’avant-garde, alimentant la transformation de l’industrie de la diffusion et de la télévision connectée avec une plate-forme offrant un choix inégalé aux consommateurs du monde entier », a déclaré David Zilberman, partenaire général de Norwest Venture Partners.

