Amaiur Sarriegi, goal poker à ses débuts en tant que titulaire avec l’Espagne

17/09/2021

15:08 CEST

Le joueur de Gipuzkoa Amaiur Sarriegi fut le protagoniste incontesté de la victoire du séléction espagnole (0-10 contre les îles Féroé), lors du premier match de qualification pour la coupe du monde 2023, avec quatre buts où c’était son premier match en entrée au commandement de l’entraîneur Jorge Vilda.

Sarriegi (Saint-Sébastien, 2000), joueur de la Real Sociedad, a fait ses débuts avec l’équipe senior le 10 juin contre la Belgique lors d’un match amical au cours duquel les Espagnols ont battu leurs rivaux 3-0. Le donostiarra, remplaçant, a joué les dix dernières minutes du match.

Hier, contre les îles Féroé, pour son deuxième match avec le maillot de l’équipe nationale, a joué son premier match en tant que titulaire avec l’absolu dans un rendez-vous pertinent pour l’équipe nationale, le premier match officiel de qualification pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande 2023, avec une performance fantastique dont on ne pouvait guère rêver.

Il a réparti ses buts équitablement des deux côtés. Il a ouvert la boîte au stade Tórsvollur (Îles Féroé) à la septième minute et a mis le troisième au tableau d’affichage à 32. Déjà en seconde mi-temps, le txuri urdin a marqué les cinquième et septième avant la 60e minute du match, fermé ainsi ses débuts en tant que starter avec un goal poker. “Je suis très content des buts, mais surtout d’avoir pu aider l’équipe à la victoire”Il a déclaré à la fin de la réunion.

La saison dernière, 2020-21, Amaiur a fait ses débuts en tant que joueuse de la Real Sociedad après son passage à l’Athletic Club. Il a joué 26 matchs et marqué 13 buts, étant l’une des grandes révélations du parcours. Cette saison, il a disputé deux matchs avec une contribution notable à l’équipe basque. Avec une efficacité de 100% aux tirs, Sarriegi a signé deux buts et deux passes décisives qui, en plus de le transformer en l’un des meilleurs buteurs de Primera Iberdrola, certifie le bon moment du Donostiarra, en témoigne son match contre les îles Féroé.

Pour sa part, l’équipe espagnole continue de récolter de bons résultats et compte maintenant onze matchs d’affilée sans encaisser de but, depuis le 8 mars 2020 lors de la défaite contre les Etats-Unis par un but à zéro. Depuis lors, “La Roja” a marqué soixante buts en sa faveur lors des onze matchs qu’il a quittés avec une feuille blanche.

Les joueurs menés par Vilda Ils tenteront de poursuivre le bon parcours lors de la deuxième journée de qualification pour la Coupe du monde 2023 contre la Hongrie. L’équipe se rendra à Budapest le 15 septembre et jouera le match le 16 septembre au stade Nándor Hidegkuti.