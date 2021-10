Amal et George Clooney révèlent le dernier jalon impressionnant de leurs jumeaux

Doublez la peine.

Le directeur du Tender Bar George Clooney donne une adorable mise à jour sur ses enfants, mais Clooney a également révélé sa plus grosse erreur parentale : encourager ses jumeaux de quatre ans à parler une autre langue !

L’actrice oscarisée et sa femme Amal Clooney hilarant pendant E! News’ Daily Pop le lundi 4 octobre que les enfants Elle et Alexandre maîtrisent la natation et sont également bilingues. “Ils parlent couramment l’italien, mais Amal et moi ne le faisons pas”, a plaisanté Clooney. “C’est une faille dans notre logique, juste là.”

Et, en raison des blocages définis, Ella et Alexander n’ont pas interrompu la production de Tender Bar de papa Clooney. “Habituellement, les enfants se présentent et gâchent une prise”, a-t-il déclaré en riant aux côtés d’Amal.

Le premier rendez-vous du couple “en public” depuis la pandémie de coronavirus est également venu avec quelques coups contre l’homme principal de Clooney’s Tender Bar, Ben affleck.

“Je suis allé voir tous les autres acteurs de la ville et je veux dire vraiment, cela se résumait au prix”, a plaisanté Clooney. “Ben avait désespérément besoin de travail et il avait besoin d’argent.”