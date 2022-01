Amanda Boots Kyle hors de la maison d’été dans l’aperçu de la saison 6

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Du moins, c’est ce que Summer House est Amanda batula a peur de.

Dans un nouvel aperçu de la première de la saison six de l’émission Bravo, on peut voir Amanda appeler sa fiancée Kyle Cooke pas une, pas deux, mais 27 fois.

Il n’est pas clair s’il est inconscient des appels ou s’il les ignore délibérément, mais une chose est sûre : Amanda a peur que Kyle ne la trompe à nouveau.

« C’est tellement foutu », marmonne Amanda dans l’aperçu juste avant que les caméras de Summer House ne clignotent pour que Kyle prenne des photos lors d’une soirée tapageuse. « Me rend fou. »

Les choses dégénèrent à partir de là, et bientôt, Amanda rassemble tous les bagages de Kyle – sans compter les affaires qu’elle a déjà cassées dans la salle de bain – pour les jeter dehors. Heureusement, Paige DeSorbo et Ciara Miller entendez l’agitation et plongez pour la réconforter.

« Je n’arrive pas à joindre Kyle », dit Amanda en larmes.