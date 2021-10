Amanda Bynes repérée lors d’une sortie rare avec son fiancé au milieu des spéculations des fans sur la conservation

Amanda Bynes a été aperçue lors d’une rare sortie avec son fiancé Paul Michael en train de faire une promenade romantique à West Hollywood. L’actrice de What a Girl Wants, 35 ans, peut être vue sur des photos obtenues par Fox News avec une bague en diamant à la main gauche tout en portant une robe blanche décontractée et des baskets noires. Michael, marchant à ses côtés, porte un t-shirt noir et un short à carreaux.

Le couple a annoncé ses fiançailles l’année dernière après s’être rencontrés dans un centre de réadaptation, mais a suspendu la planification du mariage alors que Bynes traitait des problèmes mentaux persistants dans un logement de transition. En décembre 2020, Michael a dit à E! News que lui et Bynes “allaient bien” et qu’ils préparaient l’avenir une fois qu’ils pourraient vivre ensemble. “Nous nous promenons et travaillons tous les jours, aimons prendre un café et parler de vivre ensemble un jour. Nous sommes limités à ce que nous pouvons faire dans cette pandémie donc même si nous voulons en faire plus, nous sommes limités”, a-t-il déclaré au sortie. “[We plan on] passer les vacances ensemble pour un dîner de famille, aller aussi planifier le mariage après que nous vivions ensemble.”

“Nous prenons bien soin les uns des autres et nous nous comprenons et elle écoute bien et nous sommes là les uns pour les autres”, a-t-il poursuivi. “Nous passons le meilleur moment et j’aime passer chaque seconde avec elle. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.” La star de Big Fat Liar fait également l’objet d’une tutelle qui affecte sa capacité à se marier.

Afin d’épouser officiellement Michael, Bynes aurait besoin d’une approbation parentale sur les noces, que ses parents n’étaient apparemment pas prêts à donner au moment de ses fiançailles en février 2020. La tutelle de Bynes a fait l’objet d’un examen minutieux au milieu de la bataille pour la tutelle de Britney Spears. Après avoir accusé le père Jamie Spears d’avoir abusé du système juridique pour la contrôler, la chanteuse “Womanizer” a obtenu la semaine dernière sa demande de retirer Jamie de son rôle de conservateur.

Bynes, quant à elle, restera sous tutelle jusqu’en janvier 2023 au moins après son récent passage dans un établissement psychiatrique, selon des documents juridiques obtenus par The Blast le mois dernier. L’actrice de She’s the Man restera sous surveillance judiciaire et sous les soins de ses médecins après que le juge dans son cas a lu un rapport scellé déposé par son équipe juridique, décidant de prolonger sa tutelle plus d’un an dans le futur.