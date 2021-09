Amanda Bynes restera sous tutelle jusqu’en 2023

Amanda Byne restera sous tutelle jusqu’en 2023. Selon le reportage de The Blast, l’actrice restera officiellement sous tutelle pour les deux prochaines années.

Selon des documents obtenus par The Blast, le juge dans l’affaire de tutelle d’Amanda Bynes a reçu et lu un rapport envoyé par l’équipe juridique de Bynes – et a décidé que la star de “What a Girl Wants” devait continuer sous la surveillance du tribunal et des médecins. jusqu’en janvier 2023.

Les détails sur la décision sont scellés, ainsi que les détails sur son état et son traitement.. Voir? S’il n’y a pas “quelqu’un” qui les divulgue à la presse, IMPOSSIBLE de le savoir.

Comme indiqué précédemment, Amanda Bynes a eu une année 2020 intense, qui comprenait une annonce de grossesse avec son petit ami qu’elle a rencontré pendant la cure de désintoxication – et un autre passage dans un hôpital psychiatrique. En mars, Amanda a annoncé qu’elle attendait son premier bébé, en publiant une photo de l’écho datée du 17 mars, avec son nom, disant “Bébé à bord!”

À cette époque, une source a déclaré aux médias qu’Amanda “était vraiment enceinte et a informé sa famille quelques semaines seulement après avoir appris qu’elle l’était”. Dans le même temps, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique de Pasadena, où elle a été soignée pendant au moins 30 jours. Les médias ont déclaré que la famille “craignait que la grossesse ne soit un autre facteur de stress dans la situation déjà difficile”. Comme indiqué des mois plus tard, l’avocat de l’actrice a déclaré qu’elle n’était pas enceinte, mais aucun autre détail sur la situation n’a été donné.

The Blast dit qu’Amanda est toujours avec son petit ami Paul Michael et qu’ils sont fiancés.

“Leur relation est maintenant saine”, a déclaré une source à E! Dans le même temps, Amanda aurait arrangé sa relation avec ses parents. « Le changement dans la relation avec ses parents a beaucoup à voir avec la pandémie. Le processus de quarantaine signifie que l’on ne peut pas voir leurs aînés pendant un certain temps et Amanda n’était pas différente », a déclaré une source aux médias.

«En même temps, cela lui a permis d’apprécier encore plus ses proches. Alors quand ils ont enfin pu se revoir, ils ont passé beaucoup de temps ensemble et ça les a rapprochés. »

Amanda a étudié pour son diplôme au Fashion Institute of Design and Merchandising à Los Angeles.

Ainsi, Amanda Bynes continuera d’être une pupille jusqu’en 2023.

Intéressant que cette nouvelle sorte alors qu’une autre star est sur le point de terminer sa tutelle, vous savez, Britney Spears et Amanda viennent de la même génération de stars hollywoodiennes. Spears se prépare à mettre fin à sa tutelle, elle est fiancée et son audience pour mettre fin à sa tutelle est plus tard ce mois-ci.

