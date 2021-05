Amanda Chase menace le retour de Virginia GOP ⋆ .

Amanda Chase sur Fox News en 2019 (Fox News / via YouTube)

Le sénateur de l’État de Virginie et candidat au poste de gouverneur crée des maux de tête pour le parti avant la convention de ce week-end, et peut-être au-delà.

La sénatrice de l’État de Virginie, Amanda Chase, est candidate à l’investiture républicaine au poste de gouverneur, et gagne, perd ou fait match nul dans ce concours, elle est déterminée à faire ce qu’elle peut pour réduire les chances de l’État partie aux élections générales de novembre.

Législatrice à deux mandats représentant un district rouge fiable, Chase est probablement mieux connue pour se couvrir de gloire au lendemain de l’élection présidentielle de 2020. Dans un message Facebook adressé à Joe Biden en décembre dernier, elle a écrit:

Les Américains ne sont pas des imbéciles. Nous savons que vous avez triché pour gagner et nous n’accepterons jamais ces résultats. Des élections justes que nous pouvons accepter mais tricher pour gagner; jamais. Ce n’est pas encore fini. Le président Trump, reconnaissant, a une colonne vertébrale et refuse de concéder. Le président Trump devrait déclarer la loi martiale comme recommandé par le général Flynn.

Puis dans une interview avec Fox News, Chase a doublé, concédant que même si “vous ne voulez jamais suspendre la Constitution”, c’était une option qui devrait être envisagée “si nous nous trouvions dans une situation extrême où nous nous sentons comme le Parti démocrate. a commis une trahison. Elle a également assisté au rassemblement qui a précédé l’émeute du Capitole du 6 janvier et a refusé de condamner la violence de ce jour-là, appelant ses participants «des patriotes qui aiment leur pays et ne veulent pas voir notre grande république se transformer en pays socialiste». Un autoproclamé «Trump en talons», Chase canalise déjà le perdant douloureux de l’ancien président avant la convention du GOP de l’État samedi, au cours de laquelle le parti sélectionnera son candidat au poste de gouverneur.

Parmi les autres candidats viables à l’investiture figurent les hommes d’affaires Pete Snyder et Glenn Youngkin, ainsi que l’ancien président de la Chambre des délégués, Kirk Cox. Sergio de la Peña, Octavia Johnson et Peter Doran mènent également des campagnes de longue haleine. Mais il est presque impossible de prédire qui sortira en tête étant donné le processus de sélection de style convention et le système de vote par choix classé en son sein.

En Virginie, les partis ont la possibilité de choisir entre une convention principale dirigée par l’État et une convention dirigée par le parti lors de la sélection de leurs candidats. Les républicains ont alterné entre les deux au cours des derniers cycles. En 2013, Ken Cuccinelli a été sélectionné lors d’un congrès de mise en candidature. Quatre ans plus tard, Ed Gillespie a triomphé dans une primaire à l’échelle de l’État. Cette année, les républicains ont choisi de revenir à une convention, quoique d’un type différent. Au lieu d’être un événement à un endroit unique à Richmond et d’avoir le candidat au poste de gouverneur confirmé par acclamation comme cela s’est produit en 2013, le congrès de cette année se déroulera dans un certain nombre d’endroits différents et comprendra plus de 53000 délégués qui voteront au choix – un processus qui ne peut être comparé de manière crédible aux anciennes pièces enfumées.

Mais c’est quand même ce que fait Chase. Depuis que l’État partie a choisi sa méthode préférée pour ce cycle, Chase a lancé une longue crise de colère, poursuivant d’abord l’État partie dans une tentative de le forcer à organiser une primaire dirigée par l’État – une solution ironique, compte tenu de ses affirmations. que le système électoral de l’État a été compromis en 2020. Après avoir échoué dans la salle d’audience, Chase s’est contenté d’utiliser cet échec comme une arme politique. Selon NPR, la campagne de Chase s’est appuyée sur des e-mails de collecte de fonds insistant sur le fait que «le correctif est là» et prétendant avoir «des preuves de corruption».

L’affirmation de Chase selon laquelle le simple choix d’une convention sur une primaire constitue une conspiration dirigée par l’establishment pour lui refuser la nomination est encore plus ironique si l’on considère l’histoire de telles décisions. Dans le passé, les conventions étaient la préférence des marques de feu et des taons. Le Washington Post a rapporté en 2016 que le choix d’une «primaire a rendu amer certains militants de la base parce que le parti avait recommandé de faire ses choix en 2017 par convention», ce qui était considéré comme «un format qui tend à favoriser les candidats conservateurs». Maintenant, ce serait une erreur de classer Chase comme un «conservateur» dans n’importe quel sens classique, mais on se serait attendu à ce qu’elle favorise cette méthode plus intime de choisir un candidat.

La dernière décennie n’a pas été gentille avec les républicains de Virginie. Leur dernière victoire au poste de gouverneur a eu lieu en 2009 et leur dernier envoyé au Sénat des États-Unis était John Warner, qui a pris sa retraite la même année. En 2019, le parti a perdu le contrôle de la Chambre des délégués pour la première fois depuis le tournant du millénaire. Une partie de cela est attribuable aux changements dans l’électorat de l’État et à un virage national des banlieues vers les démocrates. Mais les républicains portent également une grande partie du blâme. Ces dernières années en particulier, le parti s’est incliné non pas vers la droite conservatrice Barry Goldwater – Ronald Reagan, mais vers la droite porteuse de fièvre Gateway Pundit.

Cette embardée s’est manifestée dans l’appareil d’État-parti en difficulté, mais elle a été plus dommageable lorsqu’elle a été personnifiée par des candidats majeurs comme Corey Stewart, un faucon de l’immigration de longue date qui, par exemple, «pose simplement des questions» sur l’acte de naissance de Barack Obama. Stewart a perdu 16 points face à Tim Kaine lors de la course au Sénat en 2018. Si Chase ou une candidate qui canalise certaines de ses pires tendances remporte la nomination, les républicains peuvent s’attendre au même résultat et à une marge similaire dans le prochain concours pour le manoir du gouverneur.

S’ils veulent avoir une chance de le reprendre, les délégués à la convention de samedi devraient choisir judicieusement, le candidat devrait mener une campagne disciplinée et les électeurs conservateurs ne devraient pas les punir pour l’avoir fait. Cela ne signifie pas courir sur une plate-forme centriste spongieuse, mais cela signifie faire des appels au-delà de «la base» et empêcher Chase – qui a menacé une course indépendante – de faire pression sur eux pour qu’ils fassent des déclarations scandaleuses qui aliéneront les banlieusards et consacreront davantage la Virginie. GOP en tant qu’opposant de calibre des généraux de Washington aux démocrates d’État.