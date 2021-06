Amanda Goetz lance House of Wise CBD et lève 2 millions de dollars – WWD

House of Wise, une marque CBD, a levé 2 millions de dollars en financement de démarrage.

La marque a été lancée par Amanda Goetz, qui est également directrice générale et qui était auparavant vice-présidente du marketing chez The Knot. L’entreprise fabrique des Sex Gummies, des Sleep Gummies, des Sleep Drops, des Stress Gummies et des Stress drops qui contiennent du CBD certifié biologique.

Le financement a été dirigé par Sugar Capital avec la participation de Selva Ventures, Max Ventures, la star de la NBA Baron David, le cofondateur de Fabletics Jack McCue, l’ancienne présidente de Focus Brands Kat Cole et le réseau de podcasts féminin Dear Media.

Goetz s’est associée à des agriculteurs, des chimistes et un chef pour développer ses formulations de produits. Elle s’est tournée vers le cannabis après avoir divorcé, a-t-elle déclaré.

“J’ai été confronté à l’infertilité, à une fausse couche, à un divorce, à des parents célibataires dans une pandémie, à être un entraîneur personnel certifié Ace et à être maintenant un fondateur non traditionnel soutenu par VC”, a déclaré Goetz, se référant au minuscule éclat d’argent VC collecté par les femmes fondateurs. Elle a déclaré que House of Wise vise à éliminer les stigmates liés à la honte avec des « produits qui font une différence significative » dans la routine quotidienne des femmes.

House of Wise est vendue directement au consommateur, ce qui, selon Goetz, est destiné à aider à construire une communauté. La marque a également travaillé avec un groupe d’affiliés qui perçoivent une commission sur les ventes.

“Toutes les femmes sont influentes, et je pense que cette stratégie de distribution est essentielle pour l’adoption massive du cannabis ainsi que pour briser la stigmatisation entourant le besoin d’aide dans des domaines comme le sommeil, le sexe et le stress”, a déclaré Goetz. « Quand quelqu’un me voit, fondatrice et maman de trois tout-petits avec une formation en entreprise, parler de ma routine de santé et de bien-être qui comprend des choses comme le cannabis et la masturbation, elle est plus encline à écouter et à adopter les produits et les routines qui m’aident non seulement gérer mon sommeil, mon sexe et mon stress, mais prospérer dans ces domaines.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez :