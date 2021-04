Amanda Gorman décroche la couverture du numéro de mai de Vogue ⋆ .

Amanda Gorman continue de briller.

Le jeune poète orne le numéro de mai de Vogue et est le premier poète à le faire. Le numéro a été publié mercredi et Gorman a tout expliqué, de la façon dont elle a fait ses débuts en tant que poète à la façon dont elle décide des projets sur lesquels elle travaillera.

«Honoré d’être le premier poète JAMAIS sur la couverture de @voguemagazine, et quelle joie de le faire en portant un créateur noir, @virgilabloh. C’est ce qu’on appelle la montée d’Amanda Gorman, mais c’est vraiment pour vous tous, nommés et invisibles, qui me soulèvent. Amour, Amanda », a écrit Gorman sur sa page Twitter à propos de l’annonce de couverture de Vogue.

Honoré d’être le premier poète JAMAIS sur la couverture de @voguemagazine, et quelle joie de le faire en portant un créateur noir, @virgilabloh. Cela s’appelle la montée d’Amanda Gorman, mais c’est vraiment pour vous tous, nommés et invisibles, qui me soulèvent 🕊🦋

Aimer,

Amanda https://t.co/PFkEzv1kta – Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) 7 avril 2021

Gorman a acquis une renommée instantanée après avoir interprété son poème The Hill We Climb lors de l’inauguration, mais a déclaré à Vogue qu’elle avait commencé sa carrière sur des scènes plus modestes. Certaines de ses premières performances ont eu lieu à The Moth, WriteGirl, Urban Word et à des conférences comme TED Talk. Lors de la performance de The Moth, elle a raconté l’histoire de son audition pour The Lion King de Broadway.

«Ma mère a dû me donner un quart pour que je dorme après 5 heures du matin», a-t-elle déclaré au magazine. Elle a ajouté qu’elle avait postulé pour LA Youth Poet Laureate à 16 ans. «J’étais comme, ‘Eh bien, je suppose, je suis un poète.’ »

La jeune star est également fan de vêtements. Les fans ont jailli sur le manteau jaune Prada qu’elle portait lors de l’inauguration. Mais Gorman a déclaré que malgré ce qu’elle porte, son travail n’est pas d’approuver les marques.

« Je ne suis pas un AMBASSADEUR DE MARQUE ou quoi que ce soit! » a déclaré Gorman qui a récemment signé pour travailler avec l’agence de mannequins IMG Models.

«Quand je fais partie d’une campagne… l’entité n’est pas mon corps, c’est ma voix.» En ce qui concerne les projets sur lesquels elle acceptera de travailler, elle a déclaré: «Je dois être consciente de prendre des commandes qui me parlent.

La jeune poète lauréate Amanda Gorman prend la parole lors de l’investiture du président américain Joe Biden sur le front ouest du Capitole américain le 20 janvier 2021 à Washington, DC. Au cours de la cérémonie d’inauguration d’aujourd’hui, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis. (Photo par Alex Wong / .)

Elle a déclaré au magazine qu’en dépit de tous ses méga succès, elle essaie de ne pas être trop dure avec elle-même.

«J’essaie de ne pas me juger», dit-elle. «Quand vous êtes quelqu’un qui a vécu une vie où certaines ressources étaient rares, vous avez toujours l’impression que l’abondance est un fruit défendu.»

Dans une conversation récente avec Oprah Winfrey, elle a révélé sa plus grande force. Le poète lauréat s’est assis avec Winfrey pour Discutez de la façon dont son handicap a rendu son voyage loin d’être facile, par People.

«Je suis né tôt, avec mon jumeau, et souvent pour des nourrissons, ce qui peut entraîner des retards d’apprentissage», a déclaré Gorman lors d’un épisode de l’Apple TV + de Winfrey. montrer La conversation d’Oprah.

« L’un de mes retards concernait la parole et la prononciation de la parole, et le problème du traitement auditif signifie simplement que j’ai vraiment du mal en tant qu’apprenant auditif. »

(Photo: Amanda Gorman Instagram)

Winfrey a offert à Gorman la bague en forme d’oiseau en cage et une paire de boucles d’oreilles qu’elle portait à l’inauguration.

« Amanda Gorman est une jeune femme qui est entrée dans un moment de l’histoire avec une grâce et une dignité énormes », a déclaré Winfrey dans un communiqué. «J’ai été fasciné par son esprit juvénile dès le premier moment où nous nous sommes rencontrés, et j’avais très hâte de l’entendre déballer tout ce qui lui est arrivé ces derniers mois.

Gorman a été diagnostiqué avec un trouble de la parole et un trouble du traitement auditif dans son enfance. Elle dit qu’elle a eu du mal à prononcer «sh» et «r».

«Plus précisément ‘r’ parce que c’est l’une des lettres les plus complexes de l’alphabet anglais», a-t-elle avoué. «C’était quelque chose avec lequel j’aurais du mal jusqu’à probablement 20 ans.»

