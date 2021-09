Amanda Gorman nommée Estée Lauder Cos. Global Changemaker – WWD

The Estée Lauder Cos. Inc. a fait appel à la jeune poète lauréate Amanda Gorman pour organiser sa nouvelle initiative d’alphabétisation.

Dans le cadre d’un partenariat unique en son genre avec l’entreprise, Gorman a été nommé acteur mondial du changement, ainsi que conservateur de Writing Change, la nouvelle initiative d’alphabétisation de Lauder. Au cours des trois prochaines années, Lauder contribuera 3 millions de dollars au programme.

“Je suis honoré de m’associer aux sociétés Estée Lauder pour activer le changement par l’alphabétisation et pour représenter une marque fondée par une femme aussi inspirante et audacieuse”, a déclaré Gorman dans un communiqué.

Les fonctions de Gorman s’étendent également à Estée Lauder, dont elle sera la porte-parole. Ses premières campagnes pour la marque débuteront en 2022.

Gorman est le premier agent de changement mondial de Lauder, bien que d’autres marques de beauté aient des visages diversifiés pour inclure des influenceurs et d’autres personnalités publiques avec des fonctions élargies au cours des dernières années. Plus tôt cette année, Ulta Beauty a annoncé que Tracee Ellis Ross serait sa conseillère en matière de diversité et d’inclusion, et Chanel a organisé un événement littéraire entre les écrivains et l’ambassadrice de la marque Charlotte Casiraghi.

« Notre entreprise a été fondée par une femme extraordinaire, Estée Lauder, qui a ouvert la voie aux femmes du monde entier pour croire que tout est possible. Notre partenariat unique avec Amanda a été créé sous ces mêmes idéaux pionniers », a déclaré Jane Hertzmark Hudis, présidente du groupe exécutif, Estée Lauder Cos., dans un communiqué.

« Amanda incarne une nouvelle génération et démontre l’importance et l’influence de la voix », a ajouté Fabrizio Freda, président et chef de la direction, Estée Lauder Cos. Inc. « En tant qu’entreprise, nous nous engageons à former les leaders et les talents de l’avenir. , leur donnant les moyens d’utiliser leur voix — et de les utiliser à haute voix. Nous sommes ravis de nous associer à Amanda alors que nous nous lançons dans ce voyage collectif pour renforcer notre engagement envers l’éducation des filles, en aidant à fournir les compétences nécessaires pour être entendues dans le monde entier.

Stéphane de La Faverie, président du groupe Estée Lauder Cos. et président mondial de la marque Estée Lauder et Aerin, a fait écho aux sentiments de Freda et Hudis.

« Je ne pourrais pas être plus honoré d’accueillir Amanda au sein de la marque Estée Lauder en tant que notre tout premier acteur mondial du changement. La voix transformatrice d’Amanda a le pouvoir de se connecter avec les autres de manière profonde et significative, inspirant la confiance et le courage nécessaires pour créer le changement. Ensemble, nous pouvons avoir un réel impact sur la façon dont les femmes et les filles du monde entier se perçoivent elles-mêmes et les unes les autres, en regardant la beauté sous un nouvel angle », a-t-il déclaré en exclusivité à WWD.

