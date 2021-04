Amanda Gorman se souvient comment Mattel a utilisé sa ressemblance pour la poupée American Girl 2017 sans autorisation ⋆ .

*Amanda Gorman, la première jeune poète lauréate nationale du pays, fait la couverture du numéro de mai de Vogue et parle franchement avec la publication de son ascension vers la gloire.

«Honoré d’être le premier poète JAMAIS sur la couverture de @voguemagazine, et quelle joie de le faire en portant un créateur noir, @virgilabloh. C’est ce qu’on appelle la montée d’Amanda Gorman, mais c’est vraiment pour vous tous, nommés et invisibles, qui me soulèvent », a écrit Gorman sur Twitter mercredi.

Pour le numéro, Gorman rappelle comment American Girl a utilisé sa ressemblance en 2017 sans sa permission. Par romper.com, elle avait été réservée pour parler dans un magasin American Girl pour célébrer leur «Girl Of The Year» annuelle, une poupée appelée Gabriela McBride quand elle a remarqué que la trame de fond de la poupée ressemblait étrangement à la sienne.

Gabriela est décrite sur le site Web d’American Girl comme une fille qui «aime les arts et utilise la poésie pour aider à trouver sa voix afin qu’elle puisse faire une différence dans sa communauté. Au moment de l’annonce de la poupée, Gorman venait d’être nommé le tout premier jeune poète lauréat de Los Angeles.

«C’était une fille noire avec un trouble de la parole», a déclaré Gorman à Vogue à propos de la poupée, et cela a frappé à la maison parce qu’elle a grandi avec son propre trouble de la parole. Bien qu’American Doll nie toute similitude, Gorman a quand même participé à l’événement de dévoilement parce que «j’avais l’impression que si je me retirais de l’événement», a-t-elle déclaré à Vogue, «j’aurais laissé tomber les filles qui auraient cette poupée noire.»

Gorman a déclaré que le moment était l’une de ses premières leçons sur les inconvénients de la célébrité.

Rencontrez Gabriela McBride – notre nouveau #GOTY! C’est un vrai talent qui fait preuve de créativité pour une cause. En savoir plus sur son histoire: https://t.co/jPIraxudql pic.twitter.com/Ayd9gWnGDy – American Girl (@American_Girl) 1 janvier 2017

Tel que rapporté par Blavity, depuis son apparition à l’inauguration de Joe Biden en interprétant «The Hill We Climb», Gorman a reçu une vague de recommandations, d’offres d’emploi et de ventes de livres.

«Je ne veux pas que ce soit quelque chose qui devienne une cage. Où être une fille noire réussie, vous devez être Amanda Gorman et aller à Harvard. Je veux que quelqu’un finisse par perturber le modèle que j’ai établi », a déclaré Gorman.

«J’essaye de ne pas me juger. Quand vous êtes quelqu’un qui a vécu une vie où certaines ressources étaient rares, vous avez toujours l’impression que l’abondance est un fruit défendu », a-t-elle ajouté.