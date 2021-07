Amanda Kloots critique la décision de sortir à nouveau un an après la mort de son mari Nick Cordero

La coanimatrice Amanda Kloots a pris le temps dans l’épisode de vendredi de The Talk pour discuter de sa décision de recommencer à sortir ensemble un an après la mort de son mari, l’acteur de Blue Bloods Nick Cordero. Kloots a révélé qu’elle avait fait l’objet de critiques pour être entrée dans le pool de rencontres si peu de temps après la mort de son mari, et a parlé de la difficulté d’être veuve. “Mes deux maris, je me suis rencontré en faisant des spectacles à Broadway. Nous sommes d’abord devenus amis, puis nous nous sommes mariés. Évidemment, avec Nick, nous avons eu un enfant”, a expliqué Kloots sur The Talk. “Je n’ai jamais eu de rendez-vous et je viens de recommencer à sortir et c’est tellement fou de sortir ensemble pour la première fois à 39 ans. Et c’est assez terrifiant et vraiment hors de ton élément et c’est dur. C’est dur. “

“Tout est merveilleux”, a poursuivi Kloots. “Ce sont des gens formidables que je rencontre et cela a été un excellent processus jusqu’à présent. Mais je dirais que c’est très difficile, sans entrer dans trop de détails, c’est très difficile.” Cependant, un adepte d’Instagram a décidé d’appeler Kloots en ligne, laissant “Dating déjà Wow c’était rapide” sur un post sans rapport. Kloots a répondu au commentaire dans son histoire Instagram. “Comment osez-vous juger quelqu’un, en particulier quelqu’un qui passe par ce processus”, a-t-elle écrit sur une capture d’écran du commentaire, appelant directement le nom de la personne. “Je vais y répondre bientôt, les gars, je vous le promets. Il y a trop de choses à dire et trop de choses auxquelles les veuves doivent faire face pour ne pas en parler. Jusque-là, j’appellerai quiconque est assez impoli pour commenter comme ça.”

Kloots a marqué le premier anniversaire de la mort de Cordero en raison de complications liées au COVID-19 avec un montage photo de leurs années ensemble. “Un an”, a écrit Kloots. “Aujourd’hui, ça fait mal, il n’y a pas d’autre solution. Il y a un an, tu nous as quittés et tu es devenu notre ange au paradis. Tu étais entouré de tant d’amour et Led Zeppelin jouait sur Spotify – sans aucun doute, c’était ta faute, pas la mienne. Quoi. arrivé était impensable, te perdre était ma plus grande peur. J’avais l’habitude de te dire tout le temps, ‘Ne t’avise d’aller nulle part. Si je te perdais, je ne sais pas ce que je ferais.'”

“Il n’y a pas eu un jour cette année où vous n’avez pas été manqué, pensé et parlé”, a poursuivi Kloots. “Merci d’être notre ange gardien, de m’avoir envoyé des signes, d’être mon DJ au paradis. Je sais que tu n’es qu’à 5 cm. Nous n’avons eu que quelques petites années ensemble mais ils étaient remplis de tant d’amour, de rires, l’aventure, les rêves, le changement et la croissance. C’était mon ‘ère Nick’ et je l’aurai pour toujours.”