Amanda Kloots et Zach Braff assistent à l’ouverture de la comédie musicale de Nick Cordero

Amanda Kloots prend une page de Nick agneau‘s manuel et vivre la vie.

Le jeudi sept. 2, le co-animateur de The Talk a été rejoint par Zach Braff pour la réouverture de Waitress à Broadway, dans laquelle son mari a joué avant sa mort en 2020. Amanda et Zach, qui était un ami cher de Nick, se sont envolés pour New York pour assister au premier spectacle de la comédie musicale depuis le début de la pandémie de coronavirus.

“Sur notre chemin!” Amanda a sous-titré un selfie Instagram Story avec Zach.

Nick, décédé à l’âge de 41 ans des complications de COVID-19, a reçu un hommage touchant de sa famille Serveuse. Sur son plateau se trouve un tableau de menu proposant une “Big Ol Slice of Live Your Life Pie”, un clin d’œil à la chanson de Nick, “Live Your Life”.

Amanda a remercié les acteurs et l’équipe de la comédie musicale nominée aux Tony pour avoir honoré “l’Earl original”, en écrivant sur Instagram: “Je suis assez confiante que je vais pleurer pendant tout le spectacle mais j’ai hâte d’être là.”