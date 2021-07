Amanda Kloots fait un grand pas dans sa vie personnelle un an après la mort de son mari Nick Cordero

La co-animatrice de Talk, Amanda Kloots, est maintenant à la recherche d’un nouvel amour. Au cours de l’épisode de vendredi, Kloots, 39 ans, a déclaré qu’elle avait recommencé à sortir, un an après la mort de son mari Nick Cordero. Cordero était un acteur de Broadway qui a contracté le coronavirus fin mars. Il est décédé le 5 juillet 2020, après 95 jours à l’hôpital à 41 ans. En plus de Kloots, Cordero laisse dans le deuil leur fils, Elvis.

“Mes deux maris que j’ai rencontrés en faisant des spectacles à Broadway. Nous sommes d’abord devenus amis, puis nous nous sommes mariés. Évidemment, avec Nick, nous avons eu un enfant. Je n’ai jamais eu de rendez-vous”, a expliqué Kloots sur The Talk. “Je viens de recommencer à sortir et c’est tellement fou de sortir ensemble pour la première fois à 39 ans.” Elle a dit plus tard que c’était “assez terrifiant et vraiment hors de votre élément”, admettant que c’était “difficile” à ce jour. Pourtant, elle a dit que ses expériences jusqu’à présent ont été merveilleuses.

“Ce sont des gens formidables que je rencontre, et ce fut un excellent processus jusqu’à présent”, a déclaré Kloots. “Mais je dirai juste que c’est très difficile sans entrer dans trop de détails.” Kloots a d’abord été marié à l’acteur David Larsen pendant six ans. Après le divorce, Kloots a rencontré Cordero alors qu’il jouait dans Bullets Over Broadway. Ils se sont mariés en 2017 et ont accueilli Elvis en 2019. Kloots a donné des mises à jour presque constantes sur l’état de Cordero pendant son hospitalisation et a été invité en tant que co-animateur invité sur The Talk. En janvier, les producteurs de l’émission l’ont nommée co-animatrice permanente. Kloots a également publié un livre, Live Your Life, le mois dernier.

Kloots a marqué le premier anniversaire de la mort de Cordero le 5 juillet en partageant un diaporama sur la chanson de Lukas Nelson “A Few Stars Apart”. Dans la légende, Kloots a rappelé le jour où son mari est décédé. “Aujourd’hui, ça fait mal, il n’y a pas d’autre moyen de contourner cela”, a écrit Kloots. “Il y a un an, vous nous avez quittés et êtes devenu notre ange au paradis. Vous étiez entouré de tant d’amour et Led Zeppelin jouait sur Spotify. Je te disais tout le temps : ‘Ne t’avise d’aller nulle part. Si je te perdais, je ne sais pas ce que je ferais.'”

La star du talk-show de jour, qui dirige également Amanda Kloots Fitness, a également partagé de nombreuses photos d’Elvis sur Instagram. Dans une interview avec Entertainment Tonight, Kloots a déclaré qu’elle disposait d’un grand système de soutien pour l’aider à élever Elvis en tant que mère célibataire. “J’ai beaucoup d’aide. Je ne pourrais pas le faire sans mon aide”, a-t-elle expliqué. “J’ai cinq emplois. Je travaille 24 heures sur 24, puis je passe chaque seconde que je peux avec Elvis. J’ai un groupe d’amis formidable qui court à mon secours et sauve autant que possible ma famille.”