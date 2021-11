Amanda Kloots partage la douce réaction de son fils à l’hommage de Nick Cordero Dance (exclusif)

La performance d’Amanda Kloots en demi-finale sur Dancing With the Stars s’est avérée être une pour les âges. Elle a rendu hommage à son défunt mari, Nick Cordero, en dansant sur sa chanson « Live Your Life ». En discutant avec PopCulture.com avant la finale, Kloots a expliqué comment son fils Elvis, qu’elle partage avec Cordero, a réagi à l’hommage émotionnel.

L’expérience DWTS de Kloots devrait se terminer lundi soir. L’émission couronnera le vainqueur de la saison 30, qui mettra en vedette Kloots, JoJo Siwa, Iman Shumpert et Cody Rigsby comme finalistes. Alors que la co-animatrice de Talk a impressionné les juges avec ses impressionnantes routines de danse tout au long de la saison, sa performance la plus récente était peut-être la plus touchante de toutes. Kloots et son partenaire, Alan Bersten, ont interprété une routine contemporaine sur « Live Your Life » pour rendre hommage à son défunt mari. Elle a pu revoir la routine récemment avec son fils Elvis, qui a eu une « belle » réaction au moment spécial.

« La semaine dernière, après avoir regardé ‘Live Your Life’, il s’est retourné, m’a regardé, m’a fait un gros bisou et un gros câlin, comme il le savait », a expliqué Kloots. « Je veux dire, c’était la plus belle chose. C’est juste si spécial aussi de partager ça avec lui. » Elle a expliqué qu’Elvis ne comprenait pas totalement le nouveau projet de sa mère au début, mais qu’il a depuis « beaucoup grandi au cours des deux derniers mois ». Maintenant, c’est lui qui demande à regarder les performances de Kloots.

« Quand j’ai commencé sa compétition pour la première fois et que je disais : ‘Veux-tu regarder maman danser ?’, il n’y faisait vraiment pas attention », a-t-elle déclaré. « Et maintenant, il demande à me surveiller. Il s’assoira sur mes genoux. Il voudra le regarder cinq fois de suite. Il me montre du doigt. Il montre Alan du doigt et c’est tellement mignon. »

Il n’y avait pas un œil sec dans la maison pour la récente performance contemporaine de Kloots. Avant d’exécuter la routine, réglée sur « Live Your Life », elle a expliqué qu’elle et sa famille avaient joué le morceau lorsque Cordero est décédé. (La star de Broadway est décédée en juillet 2020 après avoir connu des complications à cause de COVID-19.) Après leur performance, Kloots s’est ouvert encore plus sur la gestion de la perte, partageant : » Quand vous êtes en deuil, vous vous sentez si seul, mais j’ai eu une telle un système de soutien incroyable. » Elle s’est ensuite tournée vers son partenaire et a ajouté : « Je veux remercier Alan pour cette belle danse que j’aurai toujours. »