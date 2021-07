Amanda Kloots répond aux critiques pour avoir annoncé qu’elle sortait à nouveau un an après la mort de Nick Cordero

Amanda Kloots ferme les trolls des réseaux sociaux après avoir reçu des commentaires négatifs sur ses choix de vie personnels.

Kloots, 39 ans, co-animatrice de “The Talk”, a annoncé dans l’épisode de vendredi qu’elle avait recommencé à sortir avec elle un an après la mort de son mari Nick Cordero.

Dans une histoire Instagram, la mère de l’un d’entre eux a attiré l’attention sur un commentaire écrit par un utilisateur qui disait: “Je suis déjà en couple Wow, c’était rapide.”

“Comment oses-tu juger quelqu’un, en particulier quelqu’un qui passe par ce processus. J’en parlerai bientôt les gars, je le promets. Il y a trop de choses à dire et trop de choses auxquelles les veuves doivent faire face pour ne pas en parler. Jusque-là, j’appellerai quiconque est impoli assez pour commenter comme ça”, a écrit Kloots sur une capture d’écran du commentaire.

Kloots a expliqué sur “The Talk” que sortir à 39 ans n’est pas facile.

AMANDA KLOOTS, co-animatrice de “THE TALK”, REND HOMMAGE A “GUARDIAN ANGEL” NICK CORDERO 1 AN DEPUIS LA MORT “IMPENSABLE”

L’acteur nominé aux Tony Awards Nick Cordero, 41 ans, est décédé en juillet après une bataille contre le coronavirus. (Paul Archuleta/.)

“Mes deux maris, je les ai rencontrés en faisant des spectacles à Broadway. Nous sommes d’abord devenus amis, puis nous nous sommes mariés. Évidemment, avec Nick, nous avons eu un enfant”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais eu de rendez-vous. Je viens de recommencer à sortir et c’est tellement fou de sortir ensemble pour la première fois à 39 ans. Et c’est assez terrifiant et vraiment hors de ton élément, et c’est juste difficile. C’est difficile.”

L’instructeur de conditionnement physique était auparavant marié à l’acteur de théâtre David Larsen avant Cordero.

Cordero est décédé en juillet 2020 après une bataille contre le coronavirus qui a duré des mois. Il avait 41 ans. Kloots a donné naissance à leur fils, Elvis Eduardo, en 2019.

“Je suis incrédule et j’ai mal partout. Mon cœur est brisé car je ne peux pas imaginer nos vies sans lui. Nick était une lumière si brillante. Il était l’ami de tout le monde, aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et musicien incroyable. . Il aimait sa famille et aimait être père et mari. Elvis et moi, il va nous manquer dans tout ce que nous faisons, tous les jours”, a écrit Kloots sur Instagram après sa mort.

La co-animatrice de ‘Talk’, Amanda Kloots, a fait une annonce personnelle dans l’épisode de vendredi. (Ron P. Jaffe/CBS @2021 CBS Broadcasting, Inc.)

Cordero a été hospitalisé le 30 mars et a subi une succession de problèmes de santé, notamment des mini-AVC, des caillots sanguins, des infections septiques, une trachéotomie et un stimulateur cardiaque temporaire implanté. Il était sous respirateur et inconscient et a été amputé de la jambe droite.

Il a joué un soldat de la mafia avec un flair pour le dramatique en 2014 dans l’adaptation cinématographique de Woody Allen 1994 à Broadway de “Bullets Over Broadway”, pour laquelle il a reçu une nomination aux Tony pour le meilleur acteur dans une comédie musicale. Il a déménagé à Los Angeles pour jouer dans “Rock of Ages”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.