Le temps passé par Amanda Kloots dans Dancing With the Stars avec son partenaire professionnel Alan Bersten l’a aidée à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Le co-animateur de Talk a perdu son mari Nick Cordero en juillet 2020 après avoir été hospitalisé pour des complications liées au COVID-19 pendant plus de trois mois avant sa mort à 41 ans, et est depuis sorti de sa coquille lors du concours de danse ABC avec Bersten by her côté.

« C’était une chose inattendue pour moi, mais j’ai perdu Nick, et quand vous perdez cette personne dans votre vie, vous redevenez très indépendant », a-t-elle déclaré à Us Weekly avant la finale de lundi, qui a vu Iman Shumpert et Daniella Karagach partir avec le Trophée Mirrorball. Devenir si indépendante alors qu’elle commençait à élever son fils de 2 ans Elvis en tant que nouvelle mère célibataire a soulevé des questions sur son avenir.

« Quand pourrai-je à nouveau faire confiance à quelqu’un ? » l’AK ! La fondatrice de Fitness s’est souvenue de s’être posée. « Quand aurai-je, par exemple, une excellente connexion avec quelqu’un, à nouveau ? Quand me sentirai-je à l’aise avec quelqu’un qui me serre à nouveau dans ses bras ? » Ou, vous savez, juste toutes les choses qui viennent quand on se rapproche de quelqu’un, surtout un homme, après avoir perdu son mari. »

Devenir si proche de Bersten a aidé à « combler cet écart », a expliqué Kloots. Je lui ai dit l’autre jour, j’ai dit : ‘Tu sais, cette expérience… à quel point tu as été merveilleux m’a vraiment aidé à combler ce fossé. Cela a été si agréable de faire votre connaissance et de vous sentir à l’aise avec vous, de vous voir tous les jours, de vous faire confiance, de pleurer avec vous et de viser des objectifs avec vous », a-t-elle partagé. vie et que je ne m’attendais pas à ce que cela se produise.' »

Bersten est devenu « beaucoup plus qu’un partenaire de danse », a poursuivi Kloots, devenant également un « meilleur ami ». Travailler ensemble pendant de longues et intenses journées de danse n’a pas été facile, mais l’ancienne artiste de Broadway a déclaré qu’elle appréciait que son partenaire la pousse à un autre niveau. « Alan est un professeur dur. Il a été dur avec moi, mais il sait très bien lire les gens et lire ma personnalité », a-t-elle expliqué. « [But he was] capable de me pousser fort. J’aime dur. »