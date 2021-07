Amanda Kloots sort à nouveau un an après la mort de son mari Nick Cordero .

Amanda Kloots sort à nouveau après la mort de Nick Cordero (Photo: FilmMagic)

Amanda Kloots a confirmé qu’elle sortait à nouveau, un an après la mort de son mari Nick Cordero.

La star de Broadway est décédée en juillet dernier, à l’âge de 41 ans, après une bataille contre le coronavirus.

Après la tragédie, la mère d’un enfant a expliqué qu’elle était prête à passer à autre chose – détaillant son expérience « folle » de sortir à nouveau à la fin de la trentaine.

Lors d’une apparition sur The Talk, elle a déclaré: «Mes deux maris, je les ai rencontrés en faisant des spectacles à Broadway. Nous sommes d’abord devenus amis, puis nous nous sommes mariés.

«Je n’ai jamais eu de rendez-vous avec.

«Je viens de recommencer à sortir et c’est tellement fou de sortir ensemble pour la première fois à 39 ans. Et c’est assez terrifiant et vraiment hors de votre élément, et c’est juste difficile. C’est difficile.’

Parlant des personnes qu’elle avait rencontrées jusqu’à présent, elle a ajouté: ” Tout est merveilleux. Ce sont des gens formidables que je rencontre, et ça a été un excellent processus jusqu’à présent.

“Mais je dirai juste que c’est très difficile sans entrer dans trop de détails.”

Le couple s’est rencontré en 2013 lorsqu’ils ont tous deux joué dans Bullets Over Broadway et ont commencé à sortir ensemble peu de temps après la séparation d’Amanda de son premier mari, David Larsen.

L’année dernière, Cordero est tombé malade de ce qu’ils pensaient initialement être une pneumonie et a été placé sous ventilateur peu de temps après avoir été transporté à l’hôpital.

Il a passé plus de trois mois à l’hôpital et a été amputé d’une jambe après avoir souffert de caillots sanguins.

Le 6 juillet, Amanda a confirmé que son mari était décédé, écrivant sur Instagram : ” Dieu a un autre ange au paradis maintenant. Mon cher mari est décédé ce matin. Il était entouré d’amour par sa famille, chantant et priant alors qu’il quittait doucement cette terre.

Plus : Royaume-Uni



«Je suis incrédule et j’ai mal partout. Mon cœur est brisé car je ne peux pas imaginer nos vies sans lui. Nick était une lumière si brillante. Il était l’ami de tous, aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable.

«Il aimait sa famille et aimait être père et mari. Elvis et moi, il va nous manquer dans tout ce que nous faisons, tous les jours.

Amanda a commencé à écrire ses mémoires, Live Your Life: My Story of Loving and Losing Nick Cordero, deux semaines après sa mort, avec son livre sorti le mois dernier.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : De plus en plus d’hommes célèbres adoptent une mode non conforme au genre, mais est-ce plus qu’une tendance passagère pour les privilégiés ?



PLUS : Britney Spears se met seins nus alors qu’elle pose dans Daisy Dukes pour un nouveau cliché : ‘Break the Internet queen’





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();