Amanda Kloots taquine la performance finale et partage un message aux supporters (exclusif)

La saison 30 de Danse avec les stars devrait se terminer lundi. Cela signifie que les finalistes – Amanda Kloots, JoJo Siwa, Iman Shumpert et Cody Rigsby – ont tous une dernière chance de présenter leurs meilleurs mouvements dans le but de remporter le Mirrorball Trophy. Peu de temps avant la finale, PopCulture.com a pu discuter avec Kloots de son expérience sur DWTS jusqu’à présent. Non seulement elle a taquiné sa « belle » routine finale, mais elle a également partagé un message à ceux qui l’ont soutenue au cours de la saison.

Kloots et Bersten mettent tout en œuvre pour sa performance finale, qui est réglée sur sa « chanson préférée », « Sky Full of Stars » de Coldplay. Les deux danseront aux côtés de certains des professionnels de l’émission, ce que Kloots, un grand fan de l’émission avant de rejoindre cette saison, a qualifié d’effort « excitant ». Le co-animateur de Talk a expliqué : « Je leur ai dit [the DWTS professionals] Quand nous avons répété pour la première fois, je les ai regardés et je me suis dit : « Vous les gars, je regarde cette émission depuis des années et, pour moi, vous êtes les célébrités. Je n’arrive pas à croire que je partage une piste de danse avec vous les gars. Vous êtes les danseurs les plus incroyables et le fait que vous me souteniez dans cette danse est insensé.' »

Kloots a poursuivi en disant que Bersten a chorégraphié une « belle » routine et que c’est la « danse parfaite » avec laquelle terminer son voyage DWTS. La co-animatrice du talk-show a présenté d’innombrables routines passionnantes tout au long de la saison 30. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’elle terminera son voyage avec un coup de poing aussi beau et percutant. Bien sûr, depuis la fin de la saison, Kloots a réfléchi à tout le soutien qu’elle a reçu. Avant la finale, elle n’a que de la gratitude pour tous ceux qui ont contribué à rendre son voyage si spécial.

Lorsqu’on lui a demandé quel message elle avait pour ses supporters, Kloots a répondu : « Merci simplement parce que cette émission est une question de vote et je ne serais pas dans cette finale sans les votes des fans. » Elle a ajouté: « Si vous regardez les comptes de médias sociaux de tout le monde, je suis définitivement en bas avec le nombre d’abonnés que tout le monde a. Donc, le fait que je danse ici dans la finale signifie que j’ai ce soutien de fans et cela signifie le monde pour moi parce que danser chaque semaine a été une telle joie. Cela a été l’une des meilleures choses de ma vie récemment et je n’oublierai jamais cette fois. «