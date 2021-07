Amanda Knox claque le film de Matt Damon ‘Stillwater’ ⋆ 10z viral

Amanda Knox, qui a été reconnu coupable de meurtre alors qu’il étudiait à l’étranger en Italie et a passé près de quatre ans en prison avant d’être innocenté par le plus haut tribunal de ce pays, a partagé sur Twitter des réflexions très critiques sur le prochain Matt Damon film Stillwater.

Mon nom m’appartient-il ? Mon visage? Et ma vie ? Mon histoire? Pourquoi mon nom fait-il référence à des événements auxquels je n’ai pas participé ? Je reviens à ces questions parce que d’autres continuent de profiter de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement. Plus récemment, le film #STILLWATER. / un fil – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

« Est-ce que mon nom m’appartient ? » Knox commence. “Mon visage? Et ma vie ? Mon histoire? Pourquoi mon nom fait-il référence à des événements auxquels je n’ai pas participé ? Je reviens à ces questions parce que d’autres continuent de profiter de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement. Plus récemment, le film Stillwater.

Je veux m’arrêter ici sur cette phrase: “la saga Amanda Knox”. A quoi cela fait-il référence ? Est-ce que ça fait référence à quelque chose que j’ai fait ? Non. Il s’agit des événements qui ont résulté du meurtre de Meredith Kercher par un cambrioleur nommé Rudy Guede. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

En 2007, Knox était une étudiante américaine de 20 ans étudiant à Pérouse, en Italie, lorsque sa colocataire britannique, Meredith Kercher, 21 ans, a été retrouvé assassiné dans leur appartement. Knox, ainsi que deux autres, ont été reconnus coupables du meurtre de Kercher et elle a passé près de quatre ans dans une prison italienne.

En 2011, la condamnation de Knox a été annulée en appel, mais en 2013, l’acquittement a été annulé et Knox a fait face à un autre procès. Elle a de nouveau été condamnée, mais en 2015 a été disculpée en appel par la plus haute juridiction italienne. Rudy Guédé, dont l’ADN et les empreintes digitales sanglantes ont été trouvés dans la chambre de Kercher, a été reconnu coupable et finalement condamné à 16 ans de prison ; en décembre 2020, il a été libéré de prison, après qu’un tribunal italien a décidé qu’il pouvait purger sa peine en faisant des travaux d’intérêt général.

Dans Stillwater, qui arrive en salles vendredi, un père de l’Oklahoma, interprété par Damon, se rend à Marseille, en France, où sa fille purge une peine pour un crime qu’elle dit ne pas avoir commis : le meurtre de sa petite amie. Selon plusieurs médias, le réalisateur du film, Tom McCarthy, a déclaré que le film était basé, au moins en partie, sur le meurtre de Kercher et sur l’implication présumée de Knox.

Knox a déclaré que la mettre à plusieurs reprises au centre de l’histoire de la mort de Kercher est non seulement inexacte, mais sert également à détourner l’attention de la victime du meurtre elle-même.

Tout le monde dans cette « saga » avait plus d’influence que moi sur les événements. La focalisation erronée sur moi par les autorités a conduit à une focalisation erronée sur moi par la presse, ce qui a façonné la façon dont j’étais perçu. En prison, je n’avais aucun contrôle sur mon image publique, aucune voix dans mon histoire. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Cette concentration sur moi a conduit beaucoup de gens à se plaindre que Meredith avait été oubliée. Mais bien sûr, qui ont-ils blâmé pour cela? Pas les autorités italiennes. Pas la presse. Moi! D’une certaine manière, c’était de ma faute si la police et les médias se sont concentrés sur moi aux dépens de Meredith. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Le résultat est que 15 ans plus tard, mon nom est le nom associé à cette série tragique d’événements, sur lesquels je n’ai eu aucun impact. Le nom de Meredith est souvent omis, tout comme celui de Rudy Guede. Quand il a été libéré de prison récemment, c’était le gros titre du NY Post. pic.twitter.com/5wgg0YUj59 – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Je n’aimerais rien de plus que que les gens se réfèrent aux événements de Pérouse comme « Le meurtre de Meredith Kercher par Rudy Guede », ce qui me placerait comme la figure périphérique que j’aurais dû être, l’innocente colocataire. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Knox, après avoir reconnu qu’elle n’échapperait probablement jamais aux personnes qualifiant le meurtre de Kercher de « saga Amanda Knox », a énuméré plusieurs exemples de ce qu’elle pense être de graves fausses déclarations dans les médias, notant que dans la plupart des cas, elle n’a pas été interviewée ou consultée, même lorsque son nom a été directement invoqué dans la promotion du matériel.

Le dernier livre de Malcolm Gladwell, Talking to Strangers, contient un chapitre entier analysant mon cas. Il a contacté la veille de la publication pour demander s’il pouvait utiliser des extraits de mon livre audio dans son livre audio. Il n’a pas pensé à demander un entretien avant de tirer ses conclusions sur moi. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Knox a ensuite invité Damon et McCarthy à apparaître sur son podcast, Labyrinths.

J’adresse la même invitation à Tom McCarthy et Matt Damon, qui j’espère entendre ce que je m’apprête à dire à propos de #STILLWATER. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Si son fil Twitter est une indication, Knox ne reculera pas devant ses critiques de Stillwater, surtout après que le réalisateur a invoqué son nom dans des interviews comme point de départ de l’histoire.

Je continue d’être accusé de “savoir quelque chose que je ne révèle pas”, d'”avoir été impliqué d’une manière ou d’une autre, même si je n’ai pas plongé le couteau”. Donc, la version romancée de moi par Tom McCarthy n’est que la version de moi coupable de complot tabloïd. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

En fictionnalisant mon innocence, mon absence totale d’implication, en effaçant le rôle des autorités dans ma condamnation injustifiée, McCarthy renforce une image de moi en tant que personne coupable et indigne de confiance. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Et avec le pouvoir de star de Matt Damon, les deux ne manqueront pas de profiter généreusement de cette fictionnalisation de “la saga Amanda Knox” qui ne manquera pas de laisser de nombreux téléspectateurs se demander: “Peut-être que la vraie Amanda était impliquée d’une manière ou d’une autre”. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Knox a terminé le fil en disant qu’elle n’arrêtera pas de défier les films, les livres et d’autres formes de médias qui semblent tirer parti de son expérience.

Je n’ai pas été autorisé à revenir à l’anonymat relatif que j’avais avant Pérouse. Ma seule option est de rester les bras croisés pendant que d’autres continuent de déformer mon caractère, ou de me battre pour restaurer ma bonne réputation qui a été injustement détruite. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

C’est une bataille difficile. Je ne réussirai probablement pas. Mais je suis déjà venu ici. Je sais ce que c’est que d’affronter des obstacles impossibles. – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Lisez l’intégralité du fil Twitter de Knox ici, ou sur Medium ici.

