Amanda Knox contacte la famille de Meredith Kercher assassinée : « Cela aurait pu être moi » | Monde | Nouvelles

Mme Kercher, une étudiante en échange de l’Université de Leeds, a été assassinée à Pérouse, en Italie, le 1er novembre 2007. Mme Knox et son ancien petit ami Raffaele Sollecito ont d’abord été condamnés pour le meurtre de Mme Kercher avant d’être finalement libérés.

En 2011, Mme Knox et M. Sollecito ont vu leur condamnation annulée à la suite d’un appel, avant d’être rejugés et reconnus coupables trois ans plus tard.

Ils ont finalement été disculpés en 2015.

Un homme de la région, Rudy Guede, a ensuite été reconnu coupable du meurtre après que son ADN a été retrouvé sur le corps de la jeune britannique et dans la pièce où elle est décédée.

En octobre, Mme Knox a eu son premier enfant avec son mari Christopher Robin, et dit maintenant qu’elle se retrouve à penser « oh mon dieu, cela aurait pu être moi » maintenant qu’elle est elle-même mère.

S’exprimant sur le podcast américain Call Her Daddy, Mme Knox a déclaré qu’elle pensait souvent à son ancien colocataire.

Elle a déclaré à l’émission: « J’y pense particulièrement maintenant que j’ai une fille parce que, comme à l’anniversaire de sa mort, il y a de nombreuses années, 14 ans.

« Je me suis toujours en quelque sorte mis à sa place, et je me suis dit ‘oh mon dieu, qu’est-ce que ça a dû être ? Quels ont été ses derniers moments en tant que personne. Des moments horribles, horribles. Penser ‘oh mon dieu, ça aurait pu être moi ».

« Et cette année, je n’ai pas pu m’empêcher de me mettre à la place de sa mère et de penser » oh mon dieu, si cela arrivait à mon bébé « . Que faites-vous ?

« Je peux tout à fait comprendre comment sa mère aurait volontairement pris la place de sa fille si elle le pouvait, mais elle ne le pouvait pas. »

Après le 14e anniversaire de la mort de ses colocataires, Mme Knox a partagé qu’elle avait envoyé des messages à la famille de Mme Kercher à la recherche d’une relation.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient parlé, elle a répondu : « Non, pas encore. Ce n’est pas encore mon genre de poste car comme je sais que c’est une situation compliquée.

«Je sais qu’au moins dans le passé, je ne sais pas à ce stade ce qu’ils ressentent pour moi.

«Et je ne veux pas leur imposer une relation si c’est traumatisant pour eux. Je leur ai donc envoyé des messages par des intermédiaires leur disant que je veux avoir une relation avec vous.

« Je veux te parler. Et j’attends de voir si c’est quelque chose qu’ils veulent aussi.

S’adressant au Daily Mail, Mme Knox a déclaré qu’elle, comme la famille de Mme Kercher, voulait connaître la vérité derrière le meurtre de ses colocataires.

Elle a déclaré au point de vente: « Je veux la même chose qu’ils veulent. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir ce qui est arrivé à Meredith.

«Je veux qu’elle soit reconnue pour qui elle était, et je veux que leur souffrance soit reconnue pour ce qu’elle est. Et je veux qu’ils obtiennent la fermeture qu’ils méritent. Je veux ça aussi.

«C’est pourquoi j’ai des sentiments vraiment compliqués à propos de son assassin, Rudy Guede, parce que j’ai aussi passé du temps en prison maintenant. Parce qu’il est sorti.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, Mme Knox a déclaré qu’elle faisait face à une « lutte permanente » pour vivre avec la « version inventée d’elle-même » du public.

S’adressant à l’émission Woman’s Hour de la BBC Radio 4 le 4 novembre, elle a déclaré que l’histoire qui a attiré l’attention du monde « est devenue un conte moral sur la sexualité féminine ».

Elle a déclaré: «Meredith a été présentée comme ce personnage vierge de Madonna et j’ai été dépeinte comme cette putain lubrique désinhibée et obsédée sexuellement.

«Je pense qu’il y a eu une violation incroyable de ma vie privée. Mais aussi une capitalisation sur mon identité qui souvent n’avait rien à voir avec moi.

« Les gens se sont battus avec véhémence d’un côté ou de l’autre et n’ont pas pu… encore une fois, il y avait le sentiment de biais de confirmation que vous voyez ce que vous voulez voir. »