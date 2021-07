Amanda Knox critique Stillwater de Matt Damon pour avoir profité de son histoire sans son consentement.

Le rapport affirme que le journaliste de 34 ans a critiqué toutes les personnes impliquées dans le film “Stillwater” qui “ont bénéficié de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement” – a écrit Knox sur Twitter ce jeudi 29 juillet.

Elle a écrit sur Twitter :

“Je veux m’arrêter ici dans cette phrase : ‘la saga d’Amanda Knox’. A quoi cela fait-il référence ? Tu fais référence à quelque chose que j’ai fait ? Non. Il s’agit des événements qui ont abouti au meurtre de Meredith Kercher par un voleur nommé Rudy Guede. Il fait référence au mauvais travail des policiers, à la vision fermée du parquet et au refus d’admettre leurs erreurs qui ont conduit les autorités italiennes à me condamner injustement, à deux reprises. »

Amanda Knox a fait la une des journaux après avoir été condamnée à tort pour le meurtre de son camarade d’échange en 2007. Elle a passé les huit années suivantes à se battre pour sa liberté, jusqu’à ce qu’elle soit acquittée en 2015. Il existe plusieurs documentaires sur son cas. Inhabituel tout ce qui s’est passé.

Pendant ce temps, Stillwater, qui a fait sa première au Festival de Cannes en juillet, suit Matt Damon dans le rôle de Bill Baker, un ouvrier du bâtiment de Stillwater, Oklahoma, qui se rend à Marseille en France après que sa fille (Abigail Breslin) est emprisonnée pour le meurtre de son amant.

Dans une interview avec The Observer, le réalisateur du film McCarthy a défendu son inspiration derrière l’histoire.

«De nombreuses années après – il y a 10, 12 ans – après l’affaire Amanda Knox, j’ai pensé que c’était une affaire fascinante et tragique. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c’est cette idée de relation, ou la situation de la jeune femme en prison, et j’ai commencé à penser, Wow ! Quelle est l’histoire autour de ça? “

« Il y avait assez d’écrits et de dits à propos de cette histoire. Je ne voulais pas aborder cela d’une manière réelle, mais j’ai vraiment adoré l’idée, ou j’étais juste fasciné par l’idée, c’est une meilleure façon de le dire, d’un jeune Américain qui est en prison à l’étranger pour un crime qui pourrait ou peut ne pas exister. Et puis j’ai rapidement commencé à me concentrer sur la relation entre elle et son père, qui était de la fiction », a-t-elle expliqué.

« Cette étrange relation entre père et fille dans cet environnement extraordinaire. Quel bon point de départ pour une histoire. “