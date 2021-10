Amanda Knox donne naissance à son premier enfant avec son mari Christopher Robinson

Amanda Knox est officiellement maman.

L’homme de 34 ans et son mari Christopher Robinson ont annoncé vendredi dans l’épisode de leur podcast « Labyrinths: Getting Lost with Amanda » qu’ils avaient accueilli une petite fille nommée Eureka Muse.

L’épisode a emmené les auditeurs à travers des moments importants pendant la grossesse de Knox, comme son admission à l’hôpital pour la naissance de sa fille, selon Gens.

Knox n’a pas partagé exactement quand elle a accouché, mais le New York Times a rapporté vendredi que le couple était devenu parent des mois avant la diffusion du podcast de vendredi.

Amanda Knox et son mari, Christopher Robinson, ont accueilli une fille nommée Eureka Muse. (Antonio Clanni)

Dans une interview avec la publication, Knox a admis qu’elle était « toujours nerveuse à propos de la prime des paparazzis sur sa tête ».

Le couple a annoncé qu’il attendait un enfant en août sur son podcast.

« C’est vrai, nous sommes enceintes », ont déclaré l’auteur et Robinson à l’unisson.

Dans l’épisode, Knox et Robinson ont partagé un enregistrement audio d’elle faisant un test de grossesse et criant de bonheur une fois qu’il y avait, en fait, « trois barres ».

« Oh mon Dieu, Dieu merci ! Ouais, nous l’avons fait ! » Knox a dit à l’époque.

Elle a révélé en juillet qu’elle avait déjà fait une fausse couche à six semaines.

« Je me suis senti incroyablement déçu que ce soit l’histoire de ma toute première grossesse. … Je pensais, par exemple, que je savais exactement ce que je voulais faire de ma première grossesse, et que cela ne se concrétise pas par choix ressenti comme une trahison », a déclaré Knox via People.

Knox est connue comme l’étudiante américaine qui a passé quatre ans en prison avant son acquittement dans le meurtre en 2007 de sa colocataire britannique Meredith Kercher en Italie.