Amanda Knox frappe Matt Damon, “Stillwater” de Tom McCarthy ⋆ 10z viral

Amanda Knox, qui a été condamnée à tort pour le meurtre de sa colocataire Meredith Kercher en 2007, a écrit un essai passionné frappant à celui de Matt Damon Stillwater pour avoir profité de son histoire.

« Est-ce que mon nom m’appartient ? Est-ce que mon visage? Et ma vie ? Mon histoire? Pourquoi mon nom est-il utilisé pour faire référence à des événements auxquels je n’ai pas participé ? » a-t-elle interrogé dans un article de Medium, également publié via un fil Twitter. «Je reviens à ces questions parce que d’autres continuent de profiter de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement. Plus récemment, le film Stillwater.

Knox a poursuivi en expliquant qu’elle avait lu une récente interview de Vanity Fair avec le réalisateur et co-scénariste de Stillwater. Tom McCarthy, qui a affirmé que l’histoire de Knox avait inspiré son film, en déclarant: “Il y avait tellement de couches dans cette histoire qui ont gardé quiconque suivait assez captivé.”

“Ce nouveau film du réalisateur Tom McCarthy, avec Matt Damon, est ” vaguement basé ” ou ” directement inspiré ” de ” la saga Amanda Knox “, comme Vanity Fair l’a dit dans un article à but lucratif faisant la promotion d’un film à but lucratif, ni dont je suis affilié », a poursuivi Knox.

“Je veux m’arrêter ici sur cette phrase:” la saga Amanda Knox. ” A quoi cela fait-il référence ? Est-ce que ça fait référence à quelque chose que j’ai fait ? Non. Il s’agit des événements qui ont résulté du meurtre de Meredith Kercher par un cambrioleur nommé Rudy Guédé. Cela fait référence au travail de police de mauvaise qualité, à la vision tunnel des procureurs et au refus d’admettre leurs erreurs qui ont conduit les autorités italiennes à me condamner à tort, à deux reprises. »

Knox a noté que bien que le meurtre de Kercher soit souvent lié à son nom, “Tous les autres dans cette” saga “ont eu plus d’influence sur les événements que moi.”

“La focalisation erronée sur moi par les autorités a conduit à une focalisation erronée sur moi par la presse, ce qui a façonné la façon dont j’étais perçue”, a-t-elle écrit. “En prison, je n’avais aucun contrôle sur mon image publique, aucune voix dans mon histoire.”

Elle a ensuite condamné Deadline Pete Hammond pour sa récente critique du film, dans laquelle il n’a pas mentionné l’acquittement de Knox.

“Je lui ai demandé de le corriger”, a-t-elle écrit. “Pas de réponse.”

“Et si vous devez vous référer à la” saga Amanda Knox “, ne l’appelez peut-être pas, comme le New York Times l’a fait en décrivant Matt Damon, “la saga sordide d’Amanda Knox”, a-t-elle ajouté. « Sordide : moralement vil. Pas un grand adjectif à avoir placé à côté de votre nom. Répétez quelque chose assez souvent et les gens le croient.

Knox a souligné d’autres contenus qui s’inspiraient de sa condamnation injustifiée, écrivant: “Maintenant, Stillwater n’est en aucun cas la première chose à arnaquer mon histoire sans mon consentement au détriment de ma réputation.”

Elle a frappé à la série Fox Proven Innocent, ainsi que chez Malcolm Gladwell Parler à des étrangers pour avoir analysé son histoire sans l’interviewer ni demander la permission – plus tard, félicitant Gladwell de l’avoir rejointe sur son podcast Labyrinths.

« Dans le sillage de #metoo, de plus en plus de gens commencent à comprendre comment la dynamique du pouvoir façonne une histoire. Qui avait le pouvoir dans la relation entre Bill Clinton et Monica Lewinsky ? Le président ou le stagiaire ? C’est important ce que vous appelez une chose », a-t-elle ajouté. « Appeler cet événement le « scandale Lewinsky » ne reconnaît pas le vaste différentiel de pouvoir, et je suis heureux que de plus en plus de gens l’appellent maintenant « l’affaire Clinton », qui le nomme d’après la personne avec le plus d’agence dans cette série de événements.”

Knox a poursuivi en demandant que les gens ne « me blâment pas pour le fait que d’autres mettent l’accent sur moi au lieu de Meredith », mais a concédé que McCarthy et Damon « n’ont aucune obligation morale de me consulter lorsqu’ils profitent en racontant une histoire qui déforme ma réputation de manière négative.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com