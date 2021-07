Amanda Knox répond au film “Stillwater” de Matt Damon

Ida Mae Astute.

Amanda Knox ne semble pas ravie du nouveau film de Matt Damon, Stillwater, qui serait inspiré par sa vie. Selon Deadline, le film “est centré sur un voyou américain de plate-forme pétrolière (Damon) originaire de l’Oklahoma qui se rend à Marseille pour rendre visite à sa fille dont il est séparé (Abigail Breslin), en prison pour un meurtre qu’elle prétend ne pas avoir commis. Confronté à la barrière de la langue. , des différences culturelles et un système juridique compliqué, il se construit une nouvelle vie en France en se donnant pour mission personnelle de la disculper. »

Je veux dire… ouais. On dirait vraiment que c’est basé sur Amanda Knox, qui l’a amené sur Medium et Twitter avec une longue déclaration / essai accusant le film de profiter d’elle sans son consentement.

« Est-ce que mon nom m’appartient ? » Amandine a écrit. « Est-ce que mon visage ? Et ma vie ? Mon histoire ? Pourquoi mon nom est-il utilisé pour faire référence à des événements dans lesquels je n’ai pas participé ? Je reviens à ces questions parce que d’autres continuent de profiter de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement. Plus récemment, le film Stillwater. »

Elle a poursuivi: “Ce nouveau film du réalisateur Tom McCarthy, avec Matt Damon, est” vaguement basé “ou” directement inspiré par “la” saga d’Amanda Knox “, comme Vanity Fair l’a dit dans un article à but lucratif faisant la promotion d’une entreprise à but lucratif film, dont je ne suis affilié à aucun. Je veux m’arrêter ici sur cette phrase: “la saga Amanda Knox”. À quoi cela fait-il référence ? Cela fait-il référence à tout ce que j’ai fait ? Non. Cela fait référence aux événements qui ont résulté du meurtre de Meredith Kercher par un cambrioleur nommé Rudy Guede. Cela fait référence au travail de police de mauvaise qualité, à la vision en tunnel du procureur et au refus d’admettre leurs erreurs qui ont conduit les autorités italiennes à me condamner à tort, à deux reprises. »

Amanda a ensuite demandé comment des événements fictifs basés sur elle pourraient avoir un impact sur sa vie réelle.

“En mettant en fiction mon innocence, mon absence totale d’implication, en effaçant le rôle des autorités dans ma condamnation injustifiée, McCarthy renforce une image de moi en tant que personne coupable et indigne de confiance. Et avec le pouvoir de star de Matt Damon, les deux sont sûrs de profiter ‘

Elle a terminé l’article en écrivant: “Je n’ai pas été autorisée à revenir à l’anonymat relatif que j’avais avant Pérouse. Ma seule option est de rester les bras croisés pendant que d’autres continuent de déformer mon caractère ou de me battre pour restaurer ma bonne réputation qui a été injustement détruite .C’est une bataille difficile. Je ne réussirai probablement pas. Mais je suis déjà venu ici. Je sais ce que c’est que d’affronter des obstacles impossibles. “

