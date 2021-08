Amanda Lemos veut affronter un top 10 et prévient qu’elle a la main la plus lourde dans la division paille

Avec quatre victoires consécutives, les deux dernières par élimination directe au premier tour, la Brésilienne Amanda Lemos a prouvé qu’elle peut être un danger pour les adversaires poids paille (moins de 52 kg). Elle est positionnée 13e du classement et cherche à affronter un top 10. Elle attend que les autorités de l’UFC lui attribuent un nouveau combat.

“Il y a des mines qui ont beaucoup de volume, mais je pense que je suis celui qui a la main la plus lourde de la catégorie”, a déclaré Lemos dans une note au site Combate.com

Après avoir éliminé Montserrat Ruiz en seulement 35 secondes, Amanda veut revenir dans l’octogone lors de l’UFC 267, le 30 octobre, à Ilha da Luta, à Abu Dhabi (Émirats arabes unis). À la recherche de l’un des 10 meilleurs classés, sa cible est Nina Nunes, épouse d’Amanda Nunes, championne poids coq ultime et poids plume.

Amanda Lemos a battu Montserrat Ruiz par KO au 35 du premier tour – Photo : .

«La prochaine étape est de se battre à nouveau avec un top 10, un top 5. Je demande et j’attends une réponse. Je suis là pour rester. Je montre des résultats et montre que je mérite d’être parmi les meilleurs, parmi les 10 premiers, les 5 premiers, et pour ça je m’entraîne tous les jours », Il a dit.

«Je demande des combats et ils ne me les donnent pas, je ne sais pas ce qui se passe, je pense qu’ils savent qu’ils n’auront pas la vie facile. Tecia Torres l’année dernière a déjà refusé de me combattre. Maintenant qu’il avait Yan Xiaonan, il ne voulait plus non plus. Je ne sais pas. J’appelle ces femmes à se battre, mais apparemment elles ne veulent pas. »ajoutée.

Et fini : « Celle qui ne m’a pas encore rejeté est Nina Nunes. Je pense que ce serait un combat intéressant pour le public. Voyons ce que l’avenir nous réserve.

