Amanda Miguel coupe sa crinière emblématique et c’est pourquoi

En fait, son amie, la chanteuse Ana Gabriel, a avoué qu’elle voulait faire de même ces derniers mois, mais qu’elle n’ose toujours pas dire adieu à ses cheveux foncés habituels.

Je veux te dire quelque chose, grâce à DIEU je suis EN SANTÉ et entouré d’amour. Je sais que pour beaucoup ce sera un choc de me voir sans mes cheveux traditionnels, mais j’ai décidé au début de la pandémie de les couper et de leur laisser la couleur que j’ai déjà naturellement. CA te plait? #lifestyle #photooftheday pic.twitter.com/JCZWPVT9ph

– Amanda Miguel (@amandamiguels) 12 avril 2021