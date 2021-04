Amanda Miguel révèle les raisons de la coupe de ses cheveux voluptueux – El Sol de México

La chanteuse argentine Amanda Miguel a surpris ses fans en se montrant sans sa chevelure voluptueuse qui l’a accompagnée tout au long de sa carrière artistique.

L’interprète de He Lied to me a partagé son nouveau look sur ses réseaux sociaux: cheveux courts ondulés et platine.

“Je sais que pour beaucoup, ce sera un choc de me voir sans mes cheveux traditionnels, mais au début de la pandémie, j’ai décidé de les couper et de les laisser pousser à partir de zéro avec la couleur que j’ai déjà naturellement”, a-t-il déclaré. dans son message.

Dans une interview avec Paty Chapoy pour le programme Ventaneando, Amanda Miguel a révélé les raisons pour lesquelles elle a dit au revoir à ses cheveux.

L’artiste a commenté qu’à la suite de la pandémie de Covid-19, elle a pris soin d’elle-même parce qu’elle ne veut pas tomber malade.

«Cette pandémie m’a appris à bien prendre soin de moi, je ne veux pas tomber malade, je n’ai pas encore été vaccinée, mais plus que jamais j’apprécie ma vie, mes moments avec moi-même», a-t-elle déclaré.

Il a décidé de se couper les cheveux «au début de la pandémie avec ma fille. J’avais envie de me couper les cheveux depuis longtemps, j’étais très fatiguée de mes cheveux, ce n’était plus la même chose, ce n’était pas si joli, ça n’avait plus de brillance, c’était sec ».

Il a avoué qu’il était difficile pour lui de se préparer pour les spectacles, “en regardant bien, la peinture était un autre sujet qui m’épuisait et j’ai décidé de changer.”

Amanda Miguel sait que c’est un choc pour ses fans sans ces cheveux, mais c’est une décision qu’elle a prise de «se sentir bien dans sa peau».