Amanda Nunes ne laisse pas le choix à Megan Anderson

le brésilien Amanda nunes remporté ce dimanche par soumission à l’Australien Megan Anderson et a conservé la ceinture des poids coq des femmes au UFC259 contesté dans Las Vegas, États Unis.

Un bon droit de Amanda nunes au début, il a marqué le combat et a laissé le challenger touché. Anderson a absorbé la punition du mieux qu’il a pu et a signé sa défaite avec une tentative de retrait ratée.

Le Brésilien a pris la bataille au niveau de la toile. Il n’a pas laissé le choix à son rival et avec un bras verrouillé, il a maîtrisé l’Australien. ‘La Leona’ n’a même pas eu besoin d’un tour complet pour matérialiser sa supériorité. Nunes, une mère récemment, réalise sa septième défense réussie du titre mondial et montre, une fois de plus, son niveau face à celui du reste des prétendants.

Le double champion poids coq et poids plume compte 12 victoires consécutives. Sur les 82 champions que l’UFC a organisés jusqu’à présent, Nunes a l’honneur d’être l’un des quatre combattants capables de le faire simultanément dans deux divisions, étant le seul à réaliser un tel exploit dans la catégorie féminine.

Le même soir, l’Américain Aljamain Sterling il a été proclamé champion du titre des poids coq après la disqualification du Russe Petr Yan à l’UFC259 à Las Vegas, aux États-Unis.

« Le maître du funk » champion a été proclamé à travers les larmes. Un coup de genou légal de Yan, suite à l’avertissement de l’arbitre que son rival n’était pas en mesure de continuer, a laissé un goût amer à tout le monde.

Sterling Il était très proactif, travaillant ses coups de pied et très mobile dans les premières mesures. La portée de l’Américain et de sa garde gaucher a favorisé un grand volume de coups sur le champion.

Malgré l’égalité, Yan Il a affirmé son métier et, connaissant son pouvoir, a attendu son moment pour enchaîner une puissante main droite qui a renversé son rival pour clôturer le premier tour. Grande variété de ressources de la part du challenger et grande efficacité de frappe Yan. Le Russe était confiant dans la prise et a réprimé les tentatives de démontage de Sterling, qui était un peu plus frustré au fur et à mesure que le combat se déroulait.

Le challenger a payé pour le rythme que tout le combat a augmenté. Yan alla du moins au plus et rendit palpable sa solidité, mais un genou au visage de Sterling suscité la polémique. Après l’évaluation de la santé de l’Américain, le combat a été arrêté et le Russe a été disqualifié.

L’arbitre a prévenu Yan que le rival était en panne et a donc perdu le titre des poids coq. Victoire amère. Sterling a laissé le titre sur le sol de l’Octogone en larmes. Il devient le premier champion UFC à remporter l’or de cette façon.