Amanda Seales réagit à Will Smith en vedette dans le biopic ‘King Richard’ ⋆ .

« Will Smith jouera-t-il Richard Williams ?????????????????????? Aussi, pourquoi ce film parle-t-il de Richard Williams?????????????????????” a demandé le comédien », comme le rapporte The Blast.

Il semble que Seales trouve étrange que Richard reçoive le traitement biopic et non ses filles professionnelles de tennis très réussies.

Plusieurs de ses followers semblaient penser que Seales parlait de race (avec Richard étant plus sombre que Smith), mais l’actrice a clairement indiqué que ce n’était pas le cas.

« J’ai dit ce que je voulais voir. Lol TF vous débattez ??? Je peux avoir mon opinion et vous pouvez supporter Will », a-t-elle ajouté. “Il n’y a aucun problème ici, à part celui que vous créez tous sur quelqu’un qui a un point de vue contrasté sur UN FILM !!!!!!!”

Comme indiqué précédemment, basé sur l’histoire vraie qui inspirera le monde, “King Richard” suit le parcours de Richard Williams, un père non découragé qui a contribué à élever deux des athlètes les plus extraordinairement doués de tous les temps, qui finiront par changer le sport. du tennis pour toujours. Animé par une vision claire de leur avenir et utilisant des méthodes non conventionnelles, Richard a un plan qui fera passer Venus et Serena Williams des rues de Compton, en Californie, à la scène mondiale en tant qu’icônes légendaires. “King Richard” est un film profondément émouvant qui montre le pouvoir de la famille, de la persévérance et de la foi inébranlable comme moyen de réaliser l’impossible et d’avoir un impact sur le monde.

Le roi Richard met en évidence la volonté implacable et la vision sans vergogne d’un père de changer la donne. Déterminé à faire les choses à sa façon, Richard Williams a élaboré un plan et a défié les probabilités en élevant non pas un, mais deux des plus grands athlètes de tous les temps : Venus et Serena Williams (qui a produit le film aux côtés de leur sœur Isha Price).

Le casting comprend les étoiles montantes Saniyya Sidney et Demi Singleton dans le rôle de Venus et Serena Williams, et Aunjanue Ellis dans le rôle d’Oracene “Brandi” Williams, Jon Bernthal en tant qu’entraîneur Rick Macci, Tony Goldwyn en tant qu’entraîneur Paul Cohen et Dylan McDermott en tant qu’agent sportif.

Réalisé par Reinaldo Marcus Green et écrit par Zach Baylin, les producteurs sont Tim White et Trevor White sous leur bannière Star Thrower Entertainment, et Will Smith sous sa bannière Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone et Peter Dodd sont les producteurs exécutifs.

Le film sortira dans les salles américaines le 19 novembre et sur HBO Max via leur forfait sans publicité pendant 31 jours après la sortie en salles.