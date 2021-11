Amanda Serrano affronte Miriam Gutiérrez dans le co-événement principal pour Paul vs. Fury SHOWTIME PPV® le samedi 18 décembre

Les billets seront mis en vente le 10 novembre

LES ANGES – Amanda Serrano, championne du monde des sept divisions et actuelle championne des poids plumes unifiée, reviendra dans la division des poids légers lorsqu’elle affrontera l’actuelle tenante du titre WBA féminine par intérim de 135 livres, Miriam Gutiérrez, dans un combat léger de 10 rounds qui sera la co-fonction du SHOWTIME PPV événement « One Will Fall », titré par Jake Paul vs. Tommy Fury s’affrontera dans un combat de huit rounds en cruiserweight, le samedi 18 décembre en direct de l’AMALIE Arena de Tampa Bay.

Serrano, qui est n ° 3 au classement féminin livre pour livre, fera sa deuxième apparition sur SHOWTIME PPV alors qu’elle rencontrera Gutiérrez. Surnommée « La Reina » (La Reine) et ayant un dossier professionnel de 14-1 avec sa seule défaite contre Katie Taylor, le dévouement et la passion de Gutiérrez pour le sport n’ont fait que se renforcer alors qu’elle envisage son 16e combat professionnel, face à Serrano , le détenteur du record du monde Guinness pour la plupart des championnats du monde de boxe remportés dans différentes catégories de poids par une femme. Pour Serrano (41-1-1, 30 Ks), il a été extrêmement difficile de trouver une concurrence prête à monter sur le ring avec elle en raison de son record impressionnant et de sa puissance à élimination directe. En août, Serrano a rejoint le SHOWTIME PPV Paul vs. Woodley card comme co-événement principal et a obtenu une décision unanime sur Yamileth Mercado de conserver ses ceintures de titre WBC et WBO poids plume.

Serrano se joindra à Paul aujourd’hui, le 8 novembre, à Tampa Bay, lors d’une conférence de presse au Budweiser Biergarten à l’AMALIE Arena à partir de 13 h HE.

Intitulé #PaulFury: One Will Fall, l’événement est produit et présenté par Most Valuable Promotions et SHOWTIME PPV et promu en association avec Tony et Bryce Holden de Holden Productions. La télédiffusion à la carte commence en direct à 21 h HE / 18 h HP, est produite et distribuée par SHOWTIME PPV, et présentera d’autres matchs de boxe professionnelle passionnants et à enjeux élevés qui seront annoncés dans les semaines à venir.

Les billets pour l’événement en direct seront disponibles à l’achat le mercredi 10 novembre sur www.amaliearena.com.

Née à Porto-Rica et élevée à Brooklyn, New York, Serrano est devenue l’une des combattantes les plus décorées de l’histoire de la boxe féminine. Ayant récemment signé avec les promotions les plus précieuses de Jake Paul et Nakisa Bidarian, Serrano continue de faire des vagues dans sa carrière de boxeuse professionnelle. Le joueur de 33 ans a remporté des titres dans toutes les divisions entre 115 et 140 livres, remportant des ceintures dans ces deux divisions à seulement quatre mois d’intervalle avec des combats en septembre 2018 et janvier 2019. Serrano a également remporté la ceinture de championnat du monde poids plume WBO dans un haut profil contre Heather Hardy en 2019 et est récemment devenu champion WBC avec une victoire par élimination directe contre la championne du monde en trois divisions Daniela Bermudez. En tant qu’athlète complet et combattant dévoué, Serrano détient également un record professionnel de MMA de 2-0-1 avec les deux victoires par soumission.

« Je m’entraîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis aussi longtemps que je me souvienne et en raison de mon dévouement envers le sport, je cherche constamment à me mettre au défi », a déclaré Serrano. «Miriam est une adversaire extrêmement coriace, sa seule défaite étant l’une des meilleures combattantes livre pour livre au monde. J’ai hâte de monter sur le ring avec elle et de prouver pourquoi je suis au sommet de la boxe féminine. »

Né à Torrejon de Ardoz, en Espagne, Gutiérrez a commencé le kickboxing et la boxe à un jeune âge. Après un an et demi de rétablissement après un horrible incident de violence domestique à l’âge de 19 ans, elle a commencé à s’entraîner avec Jero Garcia et a eu son premier combat amateur en 2009. Gutiérrez a fait ses débuts professionnels en 2017, remportant par décision unanime contre Vanessa Caballero. Son 13e match professionnel contre Keren Batiz s’est soldé par une victoire impressionnante et le titre WBA de champion par intérim des poids légers. Elle a ensuite rencontré Katie Taylor le 20 novembre 2020 dans un combat d’unification des poids légers où elle a subi sa première défaite professionnelle lors d’une décision compétitive en 10 rounds. Gutiérrez est une militante passionnée contre la violence domestique et en 2019 a été élue au conseil municipal de Torrejon de Ardoz, où elle travaille pour défendre les droits des femmes.

« Amanda Serrano est une icône du sport et quand je monterai sur ce ring le 18 décembre, ce sera un moment charnière dans ma carrière. Je respecte ce qu’elle fait, mais c’est un risque qui monte à 135. J’ai concouru à ce niveau pendant la majeure partie de ma carrière et la compétition est rude », a déclaré Gutiérrez. «Je suis reconnaissant envers mon équipe, ma famille et mon promoteur Ray Events Boxing pour leur soutien alors que je m’entraîne pour une nuit de pur divertissement de boxe. J’ai hâte de ramener une belle victoire à l’Espagne. »

#PaulFury: One Will Fall est le deuxième événement sportif en direct coproduit par Most Valuable Promotions, une société fondée par Paul et Bidarian sur le principe que le contenu est roi et que les combattants sont les créateurs de contenu dans les sports de combat. Paul et Bidarian sont les producteurs exécutifs de l’événement #PaulFury.