Amanda Serrano avec une victoire éclatante contre Yamileth Mercado

Amanda Serrano continue de montrer pourquoi elle est l’une des meilleures athlètes de sports de combat au monde. Serrano (41-1-1), qui participe à des compétitions de MMA et de boxe, est monté sur le ring dimanche contre Yamileth Mercado pour défendre ses titres unifiés WBC, IBO et WBO, et il a fallu 10 rounds pour faire le travail. Le combat a servi de co-événement principal pour Paul vs. Woodley, qui a été diffusé sur Showtime pay-per-view dimanche soir.

Serrano a relâché ses mains tôt pour commencer le combat, décrochant une jolie main gauche pour attirer rapidement l’attention de son adversaire. L’écart de compétences était évident au premier tour, bien que Mercado ait également réussi à décrocher quelques coups. Le rythme initial du combat est allé aussi vite que les rounds de deux minutes que la boxe permet pour les combats de femmes. Alors que Serrano traquait Mercado autour du ring, d’intenses échanges de coups s’ensuivaient fréquemment. Mercado a travaillé une série de pots-de-vin, mais ce serait Serrano qui aurait le plus réussi à diriger la danse, en particulier avec les coups au corps.

Serrano a ouvert une coupure sous l’œil gauche de Mercado au neuvième tour après qu’elle était loin devant les tableaux de bord. Bien que Mercado s’est avéré être un adversaire durable qui n’a pas rendu les choses aussi faciles que beaucoup l’avaient prévu, Serrano est allé la main levée par décision unanime avec des scores de 97-93, 98-92 et 99-91.

Serrano a remporté sa 41e victoire en boxe professionnelle, après avoir remporté des titres dans sept catégories de poids différentes en cours de route. En tant que combattante de MMA, elle est 2-0-1. Son combat MMA le plus récent a eu lieu en juin contre Valentina Garcia à iKon Fighting Federation 7, un combat qu’elle a remporté par strangulation à la guillotine au premier tour.