Amanda Serrano bat un courageux Miram Gutiérrez

Miriam Gutiérrez a ajouté une autre guerre à son programme. Il a affronté Katie Taylor en 2020 et un an plus tard, à Tampa dans la co-star de Jake Paul contre Tyron Woodley 2, il a livré une bataille encore plus grande contre Amanda Serrano. Peu aux États-Unis ont fait la blague espagnole, mais la championne du monde en sept divisions l’a toujours respectée. Il savait de quoi il était capable et Miriam l’a montré sur le ring. Il est tombé aux points clairement (99-90, 99-91 et 100-90), mais n’a jamais baissé les bras et a su tenir tous les enjeux. Il est allé faire la guerre et a servi pendant dix tours.

L’un des pires moments de la lutte pour les Espagnols a été le premier tour. Miriam est sortie et a réussi un puissant crochet gauche, mais Serrano a été un tourbillon par la suite. Il a commencé à avoir beaucoup de rythme et Gutiérrez a dû se froisser et traverser la tempête. Ça prenait la main au contre, ça ne pouvait pas s’arrêter car c’était le visiteur et l’arbitre pouvait intervenir. Le deuxième tour a eu la même dynamique, mais au troisième tout a changé. SErrano s’est rendu compte que ce n’allait pas être un travail rapide et a temporisé.

Serrano a très bien fonctionné pour le corps et Miriam n’a jamais eu de complexes. Il croisait les coups chaque fois qu’il le pouvait. C’était son plan et il l’a parfaitement exposé. Il a frappé avec des mains très claires, mais Amanda leur a résisté comme si de rien n’était pour arriver plus tard avec un plus grand volume. L’autre point critique pour les Espagnols est venu à la fin. La championne des sept divisions a accéléré le rythme au septième tour et encore une fois, Miriam n’a eu d’autre choix que de tenir le coup. Il restait trois tours et Serrano était réservé pour la fin. Là, il a tout eu et Miriam a accepté la guerre. Il a mis des coups, mais a souffert, surtout vers le bas. Malgré tout, Miriam dit toujours que « les coups les plus durs ne sont pas le ring » (elle a été abusée par son partenaire lorsqu’elle était adolescente et était enceinte de sa fille). Cette race est réapparue. La différence de niveau était nette, l’épreuve savait qu’elle était grande… mais il n’a pas abandonné ses efforts. A la fin, Amanda Serrano a reconnu sa valeur. De guerrier à guerrier.

Je veux remercier mon partenaire de danse

Miriam Gutiérrez Elle n’est pas venue se coucher. Je me fiche de qui est devant moi, je ne viens pas jouer !

Elle vient de me dire qu’elle pesait 160 livres aujourd’hui. Dieu merci, j’ai travaillé avec ma fille @ nisa_rodriguez5 qui avait environ 165 ans. Dieu est grand. Je suis béni! pic.twitter.com/RVED1knVzN – Amanda Serrano (@Serranosisters) 19 décembre 2021

