Amanda Serrano : « Je m’attends à une guerre samedi contre Míriam Gutiérrez »

le portoricain Amanda Serrano, champion du monde dans sept catégories de poids, le seul boxeur de l’histoire à réussir un tel exploit, affronte le madrilène Myriam Gutiérrez ce samedi à l’Amelie Arena de Tampa-Floride (USA)

Un combat dont nous avons parlé dans le précédent.

Au cours des dernières heures, Amanda Serrano a fait des déclarations intéressantes sur le combat :

« J’ai une puissance KO dans toutes les catégories de poids, mais je me sens plus fort avec ce poids léger. Les filles de ce poids sont un peu plus lentes donc ce sera une attaque différente de ce qui a été vu lors de mon dernier combat.

Pour moi et mon équipe, nous veillons toujours à garder l’humilité. J’ai une tâche devant moi et c’est Míriam Gutiérrez. Je m’entraîne toujours comme si je n’étais pas le favori. Une fois que vous avez contourné votre adversaire, vous n’obtiendrez plus ce que vous voulez à l’avenir.

Je m’attends à une guerre samedi. Gutiérrez est un combattant coriace et endurant. C’est aussi un poids léger naturel, c’est un bon critère pour moi et Katie Taylor, car c’est la seule personne qui a battu Gutierrez. Je sais de quoi je suis capable en poids léger.

Pour ce combat, j’ai pu manger et maintenir mon poids. J’aime la discipline qu’il faut pour peser 57 150 kg, mais le poids léger (61 200 kg) est l’endroit où se déroulent les grands combats.

Un combat avec Katie Taylor serait le plus gros de l’histoire de la boxe féminine. Nous sommes tous les deux en tête des classements pour le meilleur de tous les poids, c’est donc extrêmement excitant. Nous sommes tous les deux d’excellents combattants et nous voulons montrer qui est le meilleur le soir du combat.

Le combat et le gala peuvent être vus en Espagne à travers la FITE. La plateforme diffusera gratuitement dans les jours précédant la conférence de presse (jeudi à 19h00 en Espagne), les pesées (vendredi à 22h00) et les préliminaires de la soirée (samedi au dimanche, 02h00) . La partie principale du gala débutera à 15h00 du samedi 18 au dimanche 19, toujours dans notre pays, et peut être achetée au prix d’environ 17,50 euros au change en cliquant ici