Amanda Serrano part à Cleveland pour défendre ses championnats du monde

New York – Amanda Serrano, 10 fois championne du monde dans sept catégories de poids et actuelle championne du monde unifiée à 126 livres, se rend à Cleveland, Ohio, pour son match attrayant entre champions du monde, lorsqu’elle affronte la championne du monde WBC de 122 livres Yamileth Mercado ce dimanche 29 août au Rocket Mortgage FieldHouse.

Le duel Serrano-Mercado, qui aura en jeu les championnats du monde WBO, WBC et OIB du Portoricain, servira de combat semi-stellaire de l’événement qui sera retransmis en direct sur SHOWTIME PPV, à partir de 8h : 00 h (heure de l’Est).

Le combat principal sera en charge du duel entre le ‘youtuber’ Jake Paul et le combattant d’arts martiaux mixtes Tyron Woodley.

“Je suis super contente de l’entraînement que nous avons fait pour ce combat”, a déclaré Amanda Serrano, “Ma sœur Cindy, une fois de plus, s’est donnée corps et âme à moi dans le gymnase. Elle a été d’une grande aide et ils la reverront bientôt sur un ring ».

Après avoir régné dans sept catégories de poids, Serrano fait campagne à 126 livres où il prétend être proche de la limite pour cette bagarre.

«Je ne pèse que trois livres de moins. Samedi, nous éliminerons la pesée sans problème et dimanche, je vais donner à tous les fans de boxe occasionnels et non occasionnels le meilleur spectacle possible. Écrivez mes mots Porto Rico et le monde entier, c’est comme ça que ce sera ».

1,5 million d’achats dans le cadre du système de paiement à la séance (PPV) SHOWTIME était le chiffre rapporté dans le dernier combat dans lequel Jake Paul a joué, donc la Caroline comprend l’importance d’avoir fière allure.

« Il est important que Yamileth (Mercado) et moi soyons bien préparés car nous sommes deux Latinas représentant la boxe féminine et il y a beaucoup de poids à porter. Je sais seulement qu’ensemble, nous pouvons continuer à changer le jeu et ouvrir les portes aux générations futures pour qu’elles grandissent et deviennent une tendance sur les grandes plateformes », a déclaré Serrano.

Jordan Maldonado, entraîneur et manager de Serrano a indiqué que « Amanda peut se battre demain s’ils la laissent faire. Elle s’entraîne à 100% depuis qu’elle a décidé d’entrer dans la boxe il y a 14 ans. C’est dans des conditions enviables, mais nous ne faisons pas confiance à cela, nous continuons à nous concentrer sur le plan et à mettre cette base de fans pour profiter de la beauté de la boxe féminine et de la rivalité entre le Mexique et Porto Rico ».

Calendrier des activités (heure de l’Est) :

Mercredi 25 août – Media Training 16h00. Le quart de travail d’Amanda commencera à 17h30. Diffusion en direct sur la chaîne YouTube « SHOWTIME Sports » et sur la page Facebook « SHOWTIME Boxing ».

Jeudi 26 août – Conférence de presse 13h00. Diffusion en direct sur la chaîne YouTube « SHOWTIME Sports », sur la page Facebook « SHOWTIME Boxing » et sur l’application SHOWTIME.

Samedi 28 août – Pesée officielle à 17h00. Diffusion en direct sur la chaîne YouTube « SHOWTIME Sports », sur la page Facebook « SHOWTIME Boxing » et sur l’application SHOWTIME.

Dimanche 29 août – Billboard 20h00 uniquement sur SHOWTIME PPV. Conférence de presse après le combat. Diffusion en direct sur la chaîne YouTube « SHOWTIME Sports » et sur la page Facebook « SHOWTIME Boxing ».