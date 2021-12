Amanda Serrano/Victoria par décision unanime contre Miriam Gutiérrez

Amanda Serrano

«Je pense que j’appartiens à 135 livres, j’appartiens en fait où qu’ils me mettent. Je suis un vrai guerrier, un vrai champion. Mon pouvoir émane de partout, Vous pouvez comparer son visage avec le mien.

« Miriam est une fille très dure. Elle pèse probablement 160 ou 165 livres et moi honnêtement 133 ou 134 livres, mais je m’en fiche. Elle a dit qu’elle était dans la meilleure forme physique de sa vie lorsqu’elle a combattu Katie Taylor grâce à sa position debout pendant 1 an, et maintenant elle venait de gagner un combat le mois dernier. J’ai combattu contre la meilleure Miriam Gutiérrez et je l’ai battue.

« J’aime attaquer le corps et la tête. Ça fait du bien d’avoir la chaleur de ce public. Je dois remercier Jake Paul, car personne dans cet endroit ne saurait qui je suis sans lui.

« Je suis prêt pour Katie [Taylor]. Je ne pense pas qu’elle soit aussi forte que Miriam, donc je pense que ça ira. »

Myriam Gutiérrez

« Amanda est géniale. Super noble en dehors du ring, et assez guerrier à l’intérieur. Ça frappe super fort et c’est constant. C’est un combat dont j’avais besoin dans ma carrière ».

«Ce n’est pas une défaite amère, c’est digne. C’était une guerre de la première minute à la fin. Cela a été un honneur pour moi «

« Les gens devraient savoir que je suis prêt à tout. Avec des combats comme celui-ci, on devient grand ».

Photos : Amanda Westcott / SHOWTIME