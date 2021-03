Hulu a trouvé son remplaçant pour jouer Elizabeth Holmes dans le prochain drame The Dropout alors qu’Amanda Seyfried entre dans le rôle initialement prévu pour Kate McKinnon.

Annoncé en 2019, The Dropout est basé sur le podcast ABC News / ABC Radio qui détaille la montée et la chute de la société Theranos, aujourd’hui disparue de Holmes. Prodige du génie chimique qui a quitté Stanford pour créer sa propre startup, Holmes a promis de révolutionner les tests sanguins, mais s’est finalement avérée être une fraude.

Selon Variety, Seyfried servira également de producteur sur le projet. La nouvelle survient quelques semaines à peine après que l’actrice a remporté une nomination aux Oscars pour son rôle dans Mank de Netflix. Ses autres crédits incluent les films Mamma Mia, Mean Girls et Les Misérables, et les séries télévisées Big Love, Twin Peaks et Veronica Mars.

La fraude de Holmes était si réussie à l’époque que Theranos était considérée comme une entreprise de plusieurs milliards de dollars, faisant d’elle l’une des femmes les plus riches du monde. En 2018, Holmes a été inculpé de divers chefs d’accusation de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Le documentaire animé de HBO, The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, a également fait la chronique de l’activité criminelle de Holmes, en jetant un regard sur son ascension au pouvoir et la chute éventuelle de Theranos.

La nouvelle de la sortie de McKinnon a été annoncée en février. On attendait également d’elle qu’elle produise le projet. Elle est actuellement prête à jouer Carole Baskin dans la série Joe Exotic de NBCUniversal.

