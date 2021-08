Amanda Seyfried rend hommage à Bill Paxton, co-vedette de « Wonderful »

Amanda Seyfried continue de se souvenir de son co-tar de Big Love, Bill Paxton. Plus de quatre ans après sa mort à l’âge de 61 ans, la Mamma Mia ! La star a partagé un article réconfortant et émouvant sur le temps qu’ils ont passé ensemble sur le drame bien-aimé de HBO après avoir récemment découvert une photo d’elle-même et de Paxton, qui jouait son père à l’écran.

Dans un article qui a commencé par “Bill et moi”, Seyfried a partagé une photo d’elle et de Paxton sur le tournage de Big Love. Seyfried a expliqué qu’elle était tombée sur la photo alors qu’elle “triait les milliers de photos que j’ai rangées au fil des ans”, et que cela a été “principalement amusant”, elle a dit que “de temps en temps, je trouve celui qui me met à genoux.” Elle a continué à réfléchir sur son temps passé avec Paxton, en écrivant: “J’ai eu tellement de chance de connaître cet homme et de sentir sa lumière vive et chaude si souvent en jouant sa fille sur Big Love. Il était merveilleux et si profondément aimé et me manque lui.”

Paxton et Seyfried ont joué dans le drame sur la polygamie de 2006 à 2011. Dans la série, Paxton a joué le rôle de Bill Hendrickson, le patriarche d’une famille mormone polygame fondamentaliste. Seyfried a joué le rôle de la fille aînée de Hendrickson. Big Love mettait également en vedette Jeanne Tripplehorn, Chloë Sevigny et Ginnifer Goodwin dans le rôle de l’épouse d’Hendrickson, avec d’autres membres de la distribution dont Ellen Burstyn, Philip Baker Hall, Aaron Paul, Harry Dean Stanton et Bruce Dean. La série a été un énorme succès et a même remporté une nomination aux Emmy pour la série dramatique exceptionnelle lors de sa troisième saison. Avec Big Love, les autres crédits de Paxton comprenaient Aliens, True Lies, The Terminator, Twister, Titanic et Edge of Tomorrow, parmi plusieurs autres.

L’acteur bien-aimé est décédé le 25 février 2017 d’un accident vasculaire cérébral à peine 11 jours après une intervention chirurgicale pour remplacer sa valve aortique et réparer un anévrisme aortique. Après sa mort, Seyfried s’est souvenu de Paxton comme “une figure paternelle incroyable et de soutien pour moi au début de ma carrière”. Dans une déclaration à PEOPLE, elle a déclaré que Paxton était “incroyablement inspiré et plein de vie à chaque tournant, il vous faisait sentir que tout était possible. C’est une terrible perte.”

Au cours des années qui ont suivi son décès, ceux qui ont travaillé avec Paxton ont continué à lui rendre hommage. Peu de temps après que Seyfried ait rendu hommage à Paxton vendredi, la star de The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan a partagé son propre hommage en partageant une photo de lui-même et de Paxton sur le tournage de la mini-série Texas Rising, qui a été créée pour la première fois en 2015. Morgan a déclaré qu’il avait ” Je n’ai jamais connu quelqu’un comme Bill. Jamais.